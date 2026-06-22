Δείτε τις πρώτες δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως προπονητή του Παναθηναϊκού ξανά κατά την επίσημη παρουσίασή του από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια για να συνεχίσει να γράφει ιστορία στο Τριφύλλι.

Η πράσινη ΚΑΕ κανόνισε να παρουσιάσει τον Σέρβο κόουτς στη 13:00 στο T-Center, ενώ θερμή ήταν και η υποδοχή από τους φίλους του Παναθηναϊκού στον Zοτς πριν από την επίσημη παρουσίασή του.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν εκείνος που πηροδότησε τη «βόμβα» το μεσημέρι της Κυριακής (21/06) μοιράζοντας χαμόγελα στους «πράσινους» φιλάθλους. Κατά την παρουσίασή του, ο Ομπράντοβιτς μίλησε για την πολυαναμενόμενη επιστροφή του.

Αναλυτικά

«Πρώτα απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τη διοίκηση για την ευκαιρία να βρίσκομαι ξανά εδώ.

Ήταν πολύ εύκολο να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον. Άλλωστε, ποτέ δεν χάθηκε η επικοινωνία μου με την οικογένεια Γιαννακόπουλου και τον Παναθηναϊκό.

Σας ευχαριστώ για την υποδοχή και για την ευκαιρία να επιστρέψω σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη ευθύνη να βρίσκομαι ξανά εδώ

Κοίταξα μέσα μου κι αμέσως βρήκα κίνητρο, τα πάντα μέσα μου μου έδειξαν ότι είμαι εδώ για να δείξω σεβασμό. Πρέπει να έχουμε το μυαλό μας στο παρόν, δεν είμαστε εδώ για το παρελθόν. Έχουμε να διορθώσουμε πολλά πράγματα».

Για τις επαφές: «Οι επαφές μας έγιναν τις τελευταίες ημέρες. Μέχρι πριν από δύο ημέρες υπήρχαν συζητήσεις και, πάνω απ’ όλα, έπρεπε να δείξω σεβασμό στον εαυτό μου και σε όσα πρεσβεύω όλα αυτά τα χρόνια.

Κάναμε μια ειλικρινή και ξεκάθαρη συζήτηση με τον Δημήτρη, ο οποίος ταξίδεψε για να συναντηθούμε από κοντά. Ανταλλάξαμε τις σκέψεις μας και, τελικά, συμφωνήσαμε πολύ εύκολα.

Πιστεύω πως τα πιο απλά πράγματα είναι συνήθως και τα καλύτερα».



Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποκάλυψε παράλληλα, ότι χθες μίλησε με τον Κώστα Σλούκα, αλλά σκοπεύει να μιλήσει με όλους μέσα στο καλοκαίρι.

Για το τεχνικό επιτελείο ο Ομπράντοβιτς είπε: «Οι φήμες είναι μέρος της δουλειάς μας. Ο καθένας έχει την άποψή του και ακούγονται πολλά πράγματα καθημερινά.

Τι θα πρέπει να κάνω; Να βγαίνω συνεχώς και να εξηγώ τι ισχύει και τι όχι; Είμαι πολύ σοβαρός σε ό,τι αφορά τη δουλειά μου και, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, οι πρώτοι που θα ενημερωθούν για τις αποφάσεις και τις επιλογές μου θα είναι ο πρόεδρος και ο οργανισμός του Παναθηναϊκού.



Αυτή τη στιγμή είναι πολύ νωρίς για να πω οτιδήποτε περισσότερο. Ελπίζω να το καταλαβαίνετε».

Για την αποθέωση του κόσμου, ενώ απευθύνθηκε στον Φραγκίσκο Αλβέρτη στα ελληνικά: «Είμαι πολυ χαρούμενος. Δεν περίμενα ότι θα ήταν κόσμος ούτε ότι θα ήταν κάτι τόσο ξεχωριστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα κάνουν κάθε φορά. Είμαι έτοιμος να δουλέψω. Κύριε Αλβέρτη είσαι έτοιμος ε;;;»



Και κατέληξε: «Θα είμαστε πολύ χαρούμενοι αν πάρει τον τίτλο ο Παναθηναϊκός!»