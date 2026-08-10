Γιανάι για Γιαννακόπουλο: «Εννοείται πως με συμπαθεί, πήρε τον Νάιτζελ»
Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έδωσε μια εκτενή συνέντευξη στους «EuroInsiders», στην οποία μίλησε για όλους και για όλα. Μεταξύ άλλων, έπλεξε το εγκώμιο του διοικητικού ηγέτη της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι, τον οποίο χαρακτήρισε εξαιρετική προσωπικότητα παρά το γεγονός πως διαχειρίζεται με τον δικό του τρόπο τα μπασκετικά ζητήματα.
Ο Γιανάι από την πλευρά του έσπευσε να σχολιάσει με αρκετή ευρηματικότητα και χιούμορ τα λόγια του Γιαννακόπουλου. Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο X, έγραψε χαρακτηριστικά: «Εννοείται πως με συμπαθεί… πήρε τον Νάιτζελ», εστιάζοντας προφανώς στην πολυσυζητημένη μετακίνηση του Αμερικανού στο Τριφύλλι, παρόλο που είχε φτάσει ένα βήμα πριν τη Χάποελ.
Of course he likes me.. he got Nigel 😊 https://t.co/5JZb7RtBzq— Ofer (@OferYannay) August 10, 2026
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