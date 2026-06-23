Δείτε τη συζήτηση που έγινε στο «Gazz Floor by Novibet» γύρω από το όνομα του Μάικ Μπατίστ και τη σύνδεσή του με τον Παναθηναϊκό.

Το όνομα του Μάικ Μπατίστ έχει συνδεθεί με την εποχή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, καθώς όπως σας αποκάλυψε και το Gazzetta αναμένεται να αποτελέσει μέλος του τεχνικού επιτελείου της ομάδας.

Όπως συζητήθηκε στο Gazz Floor by Novibet, o Μάικ Μπατίστ προς το παρόν δεσμεύεται με συμβόλαιο από τους Τορόντο Ράπτορς, αλλά εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα βρίσκεται στο επιτελείο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό την ερχόμενη σεζόν.

Ο ίδιος ο Μπατίστ, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Κούβαρης, θέλει πάρα πολύ να επιστρέψει στο Τριφύλλι και να συνεργαστεί με τον «Ζοτς», καθώς παράλληλα η παρουσία του θα συμβάλλει και στο κομμάτι των αποδυτήριων λόγω των πολλών Αμερικανών παικτών στο ρόστερ της ομάδας. Μοιράζονται δηλαδή την ίδια νοοτροπία και κουλτούρα.

Ένας ακόμα παράγοντας που μπορεί να παίξει τον δικό του ρόλο είναι το γεγονός ότι τα χρήματα που θα λάβει από πιθανό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, ο Μάικ Μπατίστ, θα είναι εμφανώς βελτιωμένα σε σύγκριση με τις απολαβές του στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, όπως τόνισε ο Αντώνης Καλκαβούρας.

Ο Hoopfellas με τη σειρά του τόνισε το κίνητρο του Μπατίστ στο πλευρό του Ομπράντοβιτς κάνοντας λόγο για την επόμενη μέρα στο Τριφύλλι.