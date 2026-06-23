Ο Τι Τζέι Σορτς έστειλε το δικό του μήνυμα λίγο μετά την ανακοίνωση του «διαζυγίου» του με τον Παναθηναϊκό.

Ο Τι Τζέι Σορτς αποτέλεσε παρελθόν από τον Παναθηναϊκό ύστερα από μια αγωνιστική σεζόν, με την «πράσινη» ΚΑΕ να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Αν μη τι άλλο ήταν ένας «γάμος» ο οποίος δεν ταίριαξε ποτέ, με αποτέλεσμα να επέλθει και το «διαζύγιο», παρά το γεγονός ότι δεσμευόταν με συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, ο Αμερικανός γκαρντ προχώρησε σε μια ανάρτηση, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη σε μια δύσκολη χρονιά. Ο μαραθώνιος συνεχίζεται. Θα τα πούμε σύντομα»