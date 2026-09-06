Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τζέριαν Γκραντ για άλλη μια φορά στο πλευρό του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ. Έκλεψε την παράσταση το T-Shirt του Γκραντ.

Ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της Stoiximan Super League! Οι Τζέριαν Γκραντ και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν και πάλι στο πλευρό του Τριφυλλιού με το T-Shirt του Αμερικανού να μαγνητίζει τα βλέμματα, καθώς απεικόνιζε το double του 2024, όπου το σύνολο του Άταμαν κατέκτησε το 7ο ευρωπαϊκό και το πρωτάθλημα Ελλάδας.

Οι δύο παίκτες της μπασκετικής ομάδας είναι γνωστοί... θαμώνες και στα υπόλοιπα αθλήματα του συλλόγου και έδωσαν για ακόμη μια φορά το «παρών» προκειμένου να στηρίξουν την προσπάθεια των Πρασίνων σε ένα πολύ σημαντικό ματς.

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