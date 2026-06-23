Παρελθόν αποτελεί από τον Παναθηναϊκό ο Τι Τζέι Σορτς όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

Λίγες ώρες μετά το τέλος με τον Κένεθ Φαρίντ, ουσιαστικά απέμενε μόνο η ανακοίνωση για να οριστικοποιηθεί και το «διαζύγιο» μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Τι Τζέι Σορτς.

Όπερ και εγένετο το μεσημέρι της Τρίτης (23/6) καθώς η «πράσινη» ΚΑΕ επισημοποίησε το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών, με τον Αμερικανό γκαρντ να ετοιμάζεται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με την Βαλένθια.

Λίγο - πολύ ήταν γνωστό εδώ και ημέρες ότι ο Σορτς δεν θα συνέχιζε στον Παναθηναϊκό και ήρθε και η επιβεβαίωση από την διοίκηση της ομάδας: «Σε ευχαριστούμε Τι Τζέι Σορτς! Άφησες τα πάντα στο παρκέ και έκανες κάθε στιγμή ξεχωριστή. Ευχόμαστε τα καλύτερα στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας σου! Μια φορά πράσινος, πάντα πράσινος!» ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

Ο Σορτς αγωνίστηκε σε 43 ματς της φετινής Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 8.1 πόντους, 2.9 ασίστ, 1.3 ριμπάουντ με 48.6% στα δίποντα, 29.2% στα τρίποντα και 71.7% στις βολές.