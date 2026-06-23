Ο Τι Τζέι Σορτς αποτέλεσε και επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό και το Gazzetta στέκεται στο παρασκήνιο του «διαζυγίου» μεταξύ των δύο πλευρών.

Η αλήθεια είναι ότι η αποχώρηση του Τι Τζέι Σορτς από τον Παναθηναϊκό είχε αρχίσει να προδιαγράφεται εδώ και πολύ καιρό. Οι υψηλές προσδοκίες που υπήρχαν πριν από την έναρξη της σεζόν και το «hype» που είχε δημιουργηθεί ύστερα από μια τρομερή σεζόν στην Παρί, διαλύθηκαν σαν... χάρτινος πύργος.

Φυσικά τα πάντα ξεκίνησαν από την διαχείριση που είχε ο Αμερικανός γκαρντ από τον Εργκίν Άταμαν. Ουδέποτε κέρδισε την εμπιστοσύνη του Τούρκου προπονητή, ο οποίος έβλεπε στο πρόσωπο του βραχύσωμου point guard έναν... συμπληρωματικό περιφερειακό και όχι έναν πρωταγωνιστή όπως τη σεζόν που είχε προηγηθεί στην γαλλική ομάδα.

Ο Σορτς προέρχονται από ονειρική σεζόν, κάτι που είχε αποτυπωθεί στους αριθμούς την αγωνιστική χρονιά 2024-25. Συγκεκριμένα είχε αγωνιστεί σε 37 παιχνίδια της Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 19 πόντους, 7.3 ασίστ, 2.6 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 2.3 λάθη και 22.8 βαθμούς στο PIR, σουτάροντας με 52% στα δίποντα, 36.1% στα τρίποντα και 73.4% στις βολές.

Αναμφίβολα ήταν μια «breakout season» για τον 29χρονο Αμερικανό, με αποτέλεσμα να γίνει περιζήτητος στην Euroleague. O Παναθηναϊκός κατάφερε ωστόσο να προλαβαίνει τον... ανταγωνισμό τον Μάιο του 2025, και πολύ πριν βγει στην αγορά ο Σορτς, να αποσπάσει την υπογραφή του για δύο χρόνια με τις ετήσιες απολαβές του να ανέρχονται στα 2.1 εκατομμύρια ευρώ.

Οι πρώτες σκέψεις

Παρόλα αυτά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα περίμενε ο ίδιος ο Σορτς και πιθανόν και όλος ο... μπασκετόκοσμος ανά την Ευρώπη. Δεν αποτέλεσε ποτέ την πρώτη επιλογή του Εργκίν Άταμαν με αποτέλεσμα να παρουσιαστεί και εκείνος τελείως διαφορετικός έχοντας μειωθεί τα λεπτά συμμετοχής του. Από τα 27:19 που είχε στην Παρί, έκλεισε τη φετινή σεζόν στην Euroleague στα 16:06! Αλλιώς είχε μάθει και αλλιώς έπρεπε να παίξει και να ανταποκριθεί στον ρόλο που είχε αναλάβει στον Παναθηναϊκό.

Δεν τον αποδέχτηκε ποτέ. Δεν του ταίριαξε ποτέ. Και αυτό αποτυπώθηκε τόσο στο ψυχολογικό κομμάτι, όσο φυσικά και στο αγωνιστικό καθώς έπεσαν κατακόρυφα οι μέσοι όροι του έχοντας κατά μέσο όρο 8.1 πόντους, 2.9 ασίστ, 1.3 ριμπάουντ με 48.6% στα δίποντα, 29.2% στα τρίποντα και 71.7% στις βολές.

Μάλιστα κατά τη διάρκεια της σεζόν υπήρξε έντονα η σκέψη της πρόωρης αποχώρησής του, με τον Ερυθρό Αστέρα να είχε κάνει κρούση, αλλά τον Παναθηναϊκό να ήταν κατηγορηματικά αρνητικός σε οποιαδήποτε συζήτηση παραχώρησης ή δανεισμού. Όμως το ποτάμι δεν γύρισε ποτέ πίσω. Η κατάσταση παρέμενε η ίδια. Οι προστριβές με τον Άταμαν είχαν γίνει ακόμα πιο έντονες, αν και ο ίδιος ο Σορτς έδειξε 100% επαγγελματισμό χωρίς να αποτυπωθεί η δυσαρέσκεια και η απογοήτευση που ένιωθε για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνταν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός γκαρντ είχε κάνει έντονες σκέψεις και για δεύτερη φορά προκειμένου να αποχωρήσει αλλά ο τραυματισμός του Κώστα Σλούκα «φρέναρε» οποιαδήποτε κίνηση θα μπορούσε να γίνει και παρέμεινε στον Παναθηναϊκό έως και το τέλος της σεζόν.

Προαποφασισμένο

Αν και ο Εργκίν Άταμαν αποχώρησε (ή φαινόταν από νωρίτερα ότι θα αποχωρήσει) ο Τι Τζέι Σορτς είχε εκφράσει από νωρίτερα την επιθυμία του να αποχωρήσει από την ομάδα στο τέλος της χρονιάς. Και δεν είχε να κάνει με την ομάδα ή τον επόμενο προπονητή, αλλά για τον λόγο του ότι δεν ένιωθε ο ίδιος καλά στην ψυχολογία του στην Ελλάδα μετά την δύσκολη σεζόν που είχε περάσει. Ουσιαστικά το είχε προαποφασίσει ανεξάρτητα από τα πρόσωπα και τις καταστάσεις που θα ακολουθούσαν στην ομάδα ενόψει της σεζόν.

Ήθελε να κάνει μια αλλαγή στην καριέρα του και να αφήσει πίσω τα όσα συνέβησαν τη σεζόν 2025-26. Ο Παναθηναϊκός δεν θα έβαζε «φρένο» στον Αμερικανό, σεβάστηκε απόλυτα την επιθυμία του και γι' αυτόν τον λόγο τον αποδέσμευσε χωρίς να αξιώσει το οτιδήποτε. Να σημειωθεί ότι ο Σορτς είχε κλειστό συμβόλαιο για την σεζόν 2026-27, αλλά οι «πράσινοι» εκτίμησαν απόλυτα τον επαγγελματισμό, τον χαρακτήρα και το ήθος του Αμερικανού γκαρντ.

Ο Τι Τζέι Σορτς έχει ετοιμάσει ήδη τις βαλίτσες του για την Ισπανία και τη Βαλένθια προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του υπό τις οδηγίες του Πέδρο Μαρτίνεθ.