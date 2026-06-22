Ομπράντοβιτς και Δημήτρης Γιαννακόπουλος μπροστά στο άγαλμα του Παύλου Γιαννακόπουλου
Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό έχει κλέψει την παράσταση, με την πράσινη ΚΑΕ να παρουσίαζει τον Μίδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Telekom Center Athens.
Ορισμένες ατάκες του Σέρβου head coach έκλεψαν την παράσταση όπως τα άπταιστα ελληνικά προς τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδειξε τη συγκίνηση του όταν ρωτήθηκε για Παύλο και Θανάση Γιαννακόπουλο, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως: «Θα είναι χαρούμενοι από εκεί πάνω».
Μετά το τέλος της συνέντευξης Τύπου οι Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Ζέλικο Ομπράντοβιτς ανέβηκαν στην είσοδο των VIP και έβγαλαν αναμνηστική φωτογραφία μπροστά στο άγαλμα του αείμνηστου Παύλου Γιαννακόπουλου!
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