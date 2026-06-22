Η ατάκα του Ομπράντοβιτς σε άπταιστα ελληνικά: «Κύριε Αλβέρτη, είσαι έτοιμος ε;»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε ελληνικά στην παρουσίαση του και απευθύνθηκε στον Φραγκίσκο Αλβέρτη.

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός και έχει κλέψει την παράσταση, με την πράσινη ΚΑΕ και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να παρουσιάζουν τον Μίδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Telekom Center Athens.

Ο Σέρβος θρύλος κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του, είδε τον Φραγκίσκο Αλβέρτη και του απευθύνθηκε σε άπταιστα ελληνικά: «Κύριε Αλβέρτη, είσαι έτοιμος ε;». Αμέσως... τρέλανε την αίθουσα που του χάρισε ένα ζεστό χειροκρότημα, κάτι που έκανε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Άλλωστε Ομπράντοβιτς και Αλβέρτης μεγαλούργησαν παρέα στον Παναθηναϊκό, οδηγώντας την ομάδα τους σε αμέτρητους τίτλους και μεγάλες στιγμές που θα μείνουν για πάντα στην ιστορία. Ο Αλβέρτης είναι πια European Ambassador των πράσινων.