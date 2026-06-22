Ομπράντοβιτς: «Μίλησα με τον Σλούκα, γνωριζόμαστε πολύ καλά»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποκάλυψε πως μίλησε με τον Κώστα Σλούκα λίγες ώρες πριν.

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό έχει κλέψει την παράσταση, όχι μόνο στο ελληνικό αλλά και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η πράσινη ΚΑΕ παρουσίασε τον Μίδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Telekom Center Athens.

Ορισμένες ατάκες του Σέρβου head coach έκλεψαν την παράσταση όπως τα άπταιστα ελληνικά προς τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Ο Ζοτς αναφέρθηκε και στην επικοινωνία που είχε με τον Κώστα Σλούκα πριν οι δυο τους σμίξουν ξανά στον Παναθηναϊκό (ήταν μαζί στη Φενέρ).

«Μίλησα με τον Κώστα Σλούκα χθες μετά την ανακοίνωση. Ήταν στη Χαλκιδική. Έχω πλάνο να συναντήσω όσους παίκτες είναι δυνατόν να συναντήσω τώρα. Ξέρω καλά τον Κώστα και με ξέρει πολύ καλά. Με τον Ματίας Λεσόρ δεν μίλησα. Είμαι μόλις μια μέρα εδώ, χρειάζομαι χρόνο», ήταν τα λόγια του.