Η πρόωρη έναρξη της σεζόν και η ανάγκη για εμπέδωση της αγωνιστικής φιλοσοφίας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς οδήγησαν τον Σέρβο τεχνικό στην επιλογή περισσότερων προπονήσεων και λιγότερων αγώνων.

Η απόφαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να περιορίσει τα φετινά φιλικά παιχνίδια του Παναθηναϊκού AKTOR δεν είναι τυχαία. Αντιθέτως, αποτελεί μέρος ενός συγκεκριμένου προπονητικού πλάνου, προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις της σύγχρονης Euroleague και της φιλοσοφίας που διέπει τον Σέρβο τεχνικό.

Οι περιορισμοί που επιβάλλει η Euroleague στις περιόδους προετοιμασίας και η απουσία αρκετών διεθνών, δεν αφήνουν μεγάλα χρονικά περιθώρια για το «χτίσιμο» της ομάδας. Παράλληλα, η σεζόν αρχίζει πολύ νωρίς, με τις επίσημες υποχρεώσεις να ξεκινούν ήδη από τις 24 Σεπτεμβρίου στη Euroleague, γεγονός που μειώνει ακόμη περισσότερο τον διαθέσιμο χρόνο.

Για έναν προπονητή όπως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, του οποίου η δουλειά βασίζεται στη λεπτομέρεια, στις συνεχείς επαναλήψεις και στην απόλυτη αφομοίωση των αρχών του παιχνιδιού, ο ποιοτικός προπονητικός χρόνος έχει μεγαλύτερη αξία από τα πολλά φιλικά. Το προπονητικό του πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και χρειάζεται διαρκή επανάληψη, ώστε οι παίκτες να εμπεδώσουν τα «θέλω» του.

Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που αποφάσισε να υπάρξουν λιγότερα φιλικά παιχνίδια και περισσότερες ώρες δουλειάς στο γήπεδο. Στην εκτίμησή του, ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα απέναντι σε αντίπαλο χαμηλότερης δυναμικότητας δεν προσφέρει όσα μπορεί να αποδώσει μια δίωρη προπόνηση υψηλής έντασης, στην οποία θα δουλευτούν με ακρίβεια οι λεπτομέρειες της επίθεσης, της άμυνας και των αυτοματισμών.

Άλλωστε, ο φετινός Παναθηναϊκός AKTOR αποτελεί ουσιαστικά ένα «λευκό χαρτί». Παρότι αρκετοί παίκτες παραμένουν στο ρόστερ, η φιλοσοφία και ο τρόπος παιχνιδιού αλλάζουν ριζικά. Ο ίδιος ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε αναφέρει πρόσφατα πως ορισμένα συστήματα του Έργκιν Άταμαν θα διατηρηθούν, καθώς ήταν πολύ καλά, οι παίκτες τα γνωρίζουν και αυτό βοηθάει στην εξοικονόμηση χρόνου. Μπορούν, δηλαδή, να αποτελέσουν μια βάση μέχρι να περάσει σταδιακά ολόκληρη η δική του αγωνιστική φιλοσοφία.

Έτσι, η επιλογή για λιγότερα φιλικά ήταν μια συνειδητή απόφαση με στόχο να μεγιστοποιηθεί ο χρόνος που θα αφιερωθεί στην καθημερινή προπόνηση. Για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, η καλύτερη προετοιμασία δεν «χτίζεται» μέσα από πολλά παιχνίδια, αλλά μέσα από τη συστηματική δουλειά, τη λεπτομέρεια και την επανάληψη.



