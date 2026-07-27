Ο Γουένιεν Γκέιμπριελ που δεν μένει ποτέ αμέτοχος στα κοινωνικά θέματα θα είναι πλέον Πρέσβης Καλής Θέλησης του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Ο Σουδανός ψηλός που έχει αγωνιστεί και στον Παναθηναϊκό στην καριέρα του, ξέρει πολύ καλά πως να ξεπερνά τις δυσκολίες και να μην τα παρατά. Γεννημένος σε μια οικογένεια που αναγκάστηκε να φύγει από τη χώρα της λόγω σύγκρουσης.

Πλέον ο Γουένιεν Γκέιμπριελ είναι Πρέσβης Καλής Θέλησης του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, κάτι που έγινε γνωστό από ανάρτηση του UNHCR. Τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Μπεσίκτας, η οποία θα παίζει στη Εuroleague.

Αναλυτικά

«Με υπερηφάνεια ανακοινώνουμε τον Γουένιεν Γκέιμπριελ ως τον πιο πρόσφατο Πρέσβη Καλής Θέλησης της UNHCR!

Γεννήθηκε σε μια οικογένεια που αναγκάστηκε να φύγει από τη χώρα της λόγω σύγκρουσης, ο Γουένιεν γνωρίζει καλά τι γίνεται εφικτό όταν στους πρόσφυγες δίνεται η ευκαιρία να ξαναχτίσουν τη ζωή τους.

Μαζί, θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό των ανθρώπων που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να βοηθάμε ώστε το να είσαι πρόσφυγας να μην είναι ποτέ το τέλος της ιστορίας κάποιου ανθρώπου.

Καλώς ήρθες στην οικογένεια, Γουένιεν»