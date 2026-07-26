ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Τα συγχαρητήρια στην Εθνική Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Τα συγχαρητήρια στην Εθνική Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου

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Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε συγχαρητήρια στην Εθνική Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup.

Η Εθνική Ελλάδος Πόλο των Ανδρών κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο World Cup, επικρατώντας της Ουγγαρίας με 15-14 στο Σίδνεϊ.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω ανάρτησης στα social media, έδωσε συγχαρητήρια στην ομάδα του Θοδωρή Βλάχου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Στην κορυφή του κόσμου, εκεί που της αξίζει!

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Συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα!

 

Γράψατε ιστορία, μας γεμίσατε υπερηφάνεια και υψώσατε την ελληνική σημαία στο ψηλότερο σκαλί!»

Η ΕΟΚ με τη σειρά της, έστειλε τα συγχαρητήρια στην Εθνική Πόλο με μία ανάρτηση:

@Photo credits: x_paobcgr
     

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