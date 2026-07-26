Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε συγχαρητήρια στην Εθνική Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup.

Η Εθνική Ελλάδος Πόλο των Ανδρών κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο World Cup, επικρατώντας της Ουγγαρίας με 15-14 στο Σίδνεϊ.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω ανάρτησης στα social media, έδωσε συγχαρητήρια στην ομάδα του Θοδωρή Βλάχου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Στην κορυφή του κόσμου, εκεί που της αξίζει!

Συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα!

Γράψατε ιστορία, μας γεμίσατε υπερηφάνεια και υψώσατε την ελληνική σημαία στο ψηλότερο σκαλί!»

Στην κορυφή του κόσμου, εκεί που της αξίζει! 🏆



Συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα!



Γράψατε ιστορία, μας γεμίσατε υπερηφάνεια και υψώσατε την ελληνική σημαία στο ψηλότερο σκαλί! 🇬🇷#paobcaktor pic.twitter.com/LCteirXhjW July 26, 2026

Η ΕΟΚ με τη σειρά της, έστειλε τα συγχαρητήρια στην Εθνική Πόλο με μία ανάρτηση: