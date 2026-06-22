O Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Ζέλικο Ομπράντοβις αποκάλυψαν τον τρόπο με τον οποίο συμφώνησαν για την επιστροφή του Σέρβου τεχνικού στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός ζει μεγάλες στιγμές όπως και οι φίλαθλοί του, καθώς ο άνθρωπος που συνδέθηκε με την ιστορία του συλλόγου όσο κανείς άλλος, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, επέστρεψε στην ομάδα μετά από 14 χρόνια.

Κατά την παρουσίαση του κορυφαίου προπονητή της Ευρώπης, τόσο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος όσο και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποκάλυψαν τον τρόπο με τον οποίο επήλθε η πολυπόθητη συμφωνία.

Αναλυτικά

Γιαννακόπουλος: «Για μένα αυτή η σκέψη δεν έφυγε ποτέ από το μυαλό μου. Από τη στιγμή που ανέλαβα τον Παναθηναϊκό, πίστευα ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έπρεπε, όφειλε και ήθελα να επιστρέψει κάποια στιγμή στην ομάδα.

Ήταν μια ιδέα που υπήρχε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου και, τα τελευταία χρόνια, ωρίμαζε συνεχώς. Θεωρούσα πως, όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή και οι συνθήκες θα είναι οι σωστές, ο δρόμος μας θα συναντηθεί ξανά. Ευτυχώς, αυτή η στιγμή έφτασε».

Ομπράντοβιτς: «Οι επαφές μας έγιναν τις τελευταίες ημέρες. Μέχρι πριν από δύο ημέρες υπήρχαν συζητήσεις και, πάνω απ’ όλα, έπρεπε να δείξω σεβασμό στον εαυτό μου και σε όσα πρεσβεύω όλα αυτά τα χρόνια.

Κάναμε μια ειλικρινή και ξεκάθαρη συζήτηση με τον Δημήτρη, ο οποίος ταξίδεψε για να συναντηθούμε από κοντά. Ανταλλάξαμε τις σκέψεις μας και, τελικά, συμφωνήσαμε πολύ εύκολα. Πιστεύω πως τα πιο απλά πράγματα είναι συνήθως και τα καλύτερα».

