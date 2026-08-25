Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός εξέδωσαν συλλυπητήρια ανακοίνωση για την απώλεια του ιδρυτικού μέλους της ΕΣΚΑΝΑ Γιάννη Παλάτο.

Συλλυπητήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR για την απώλεια του ιδρυτικού μέλους της ΕΣΚΑΝΑ Γιάννη Παλάτου.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού αναφέρει:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Γιάννη Παλάτου.

Ο εκλιπών υπήρξε ιδρυτικό μέλος της ΕΣΚΑΝΑ και διετέλεσε πρόεδρός της, ενώ εργάστηκε επί σειρά ετών στην ΕΟΚ.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αναφέρει:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του Γιάννη Παλάτου, ο οποίος υπήρξε ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος της ΕΣΚΑΝΑ, ενώ εργάστηκε επί σειρά ετών στην ΕΟΚ.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».