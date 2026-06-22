Ετοιμάζει διπλό «μπαμ» η Παρτίζαν: Μια ανάσα από Χέιζ και Λεντέι!

Μετά και από την διαφαινόμενη επιστροφή του Ζακ ΛεΝτέι, η Παρτίζαν κινείται δυναμικά για την απόκτηση του Κεβάριους Χέις από τη Μονακό.

Η Παρτίζαν κινείται δυναμικά σε αυτή την post season, προχώροντας σε ένα διπλό μεταγραφικό «μπαμ», που θα της δώσει την ώθηση για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Πιο συγκεκριμένα, μετά τη διαφαινόμενη επιστροφή του Ζακ ΛεΝτέι, ο οποίος θα αποχωρήσει ως ελεύθερος από την Αρμάνι Μιλάνο και τη θέση του θα πάρει ο Αλεκ Πίτερς, ο σύλλογος από το Βελιγράδι κινήθηκε και για την αποκτήση του Κεβάριους Χέις.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η «Mozzart Sport» οι Σέρβοι θα πληρώσουν buyout στη Μονάκο, η οποία θα λάβει συνολικά 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τις αποχωρήσεις των Χέις και Στράζελ, για να κάνουν δικό τους τον υψηλόσωμο Αμερικανό.

Ο 29χρόνος σέντερ κατέγραψε με τους Μονεγάσκους στη Euroleague 6,3 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και περίπου ένα μπλοκ σε 17 λεπτά συμμετοχής, ενώ στο σύστημα αξιολόγησης κατέγραψε 7,2 μονάδες, ανα παιχνίδι.

Αντίστοιχα ο ΛεΝτέι στην Αρμάνι είχε φέτος 13,1 πόντους με περίπου 50% τρίποντα, 4.2 ριμπάουντ και μια ασίστ ανά ματς, αλλά 15.1 στο ranking.

Οι μεταγραφές των ΛεΝτέι και Χείς πιθανότατα σημαίνει και την αποχώρηση των Αλεξέι Ποκούσεφσκι και Ντίλαν Οσετκόφσκι, δεδομένου ότι η Παρτιζάν έχει ήδη συμφωνήσει και για την απόκτηση του Ντέρεκ Γουίλις από την Παρί.