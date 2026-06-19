«O Στέρλινγκ Μπράουν αποχωρεί από την Παρτίζαν και συνεχίζει στη Ζάλγκιρις»
Το «χτίσιμο» του ρόστερ της Ζάλγκιρις ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου συνεχίζεται. Η λιθουανική ομάδα είναι κοντά στην απόκτηση του Στέρλινγκ Μπράουν, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από την Παρτίζαν.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με το «meridiansport», οι «ασπρόμαυροι» έχουν συμφωνήσει με τη Ζάλγκιρις για τους όρους και την αποζημίωση που θα πάρουν, προκειμένου να παραχωρήσουν τον Μπράουν στον σύλλογο του Κάουνας.
Μάλιστα ο πρόεδρος της Παρτίζαν, Όστογια Μιχαΐλοβιτς, διαπραγματεύεται με τους ανθρώπους της λιθουανικής ομάδα για το τελικό ποσό που θα πάρει η ομάδα του. Θυμίζουμε πως ο Στέρλινγκ Μπράουν είχε συμβόλαιο με τον σύλλογο του Βελιγραδίου μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς.
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Στη EuroLeague φέτος είχε μ.ο 13.7 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ ανά αγώνα.
Dogovoreno obeštećenje - Sterling Braun napušta Partizanhttps://t.co/ZMflfIfNAd— Meridian Sport Srbija (@meridiansportrs) June 18, 2026
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