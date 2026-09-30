Ο Λούκα Βιλντόζα πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση κόντρα στην Παρί... οδηγώντας την ομάδα του προς τη νίκη με 16 πόντους και 6 κλεψίματα!

Το καλοκαίρι που ολοκληρώθηκε, μία από τις μεταγραφές που «ταρακούνησαν» το ευρωπαϊκό μπάσκετ, είναι αυτή του Λούκα Βιλντόζα στην Παρτίζαν.

Ο Αργεντινός γκαρντ έχει αρχίσει να βρίσκει τα πατήματά του με τους Σέρβους, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στην Παρί.

Συγκεκριμένα ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους (6/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/1 βολές), 2 ασίστ και 6 κλεψίματα σε 20:24 λεπτά συμμετοχής.