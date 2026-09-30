Παρτίζαν: Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Βιλντόζα κόντρα στην Παρί
Το καλοκαίρι που ολοκληρώθηκε, μία από τις μεταγραφές που «ταρακούνησαν» το ευρωπαϊκό μπάσκετ, είναι αυτή του Λούκα Βιλντόζα στην Παρτίζαν.
Ο Αργεντινός γκαρντ έχει αρχίσει να βρίσκει τα πατήματά του με τους Σέρβους, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στην Παρί.
Συγκεκριμένα ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους (6/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/1 βολές), 2 ασίστ και 6 κλεψίματα σε 20:24 λεπτά συμμετοχής.
🔥 ¡Vildoza escapó a toda velocidad!
👉🏻 @PartizanBC y @ParisBasketball juegan la segunda mitad del encuentro por la jornada dos de EuroLiga
📲 Suscribite y mirá la @EuroLeague en https://t.co/RT5y2aWL0R pic.twitter.com/Sg7O6wAQKh— Basquet Pass Argentina (@basquetpass_arg) September 29, 2026
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