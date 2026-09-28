Παρτίζαν: Ανακοίνωσε τον Μπάντζα Σι
Τα πολλά προβλήματα τραυματισμών ανάγκασαν την Παρτίζαν να προχωρήσει στην απόκτηση του 36χρονου πάουερ φόργουορντ, Μπάντζα Σι. Οι Ντέρεκ Γουίλις, Τζόφρι Λοβέρν και Βάνια Μαρίνκοβιτς είναι στα... πιτς και η ομάδα του Πενιαρόγια έψαχνε απεγνωσμένα έναν αθλητή για την ενίσχυσή της.
Και τον βρήκε στο πρόσωπο του έμπειρου Γάλλου με την πολυετή θητεία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Σι έχει περάσει από τις Ελάν, Νανσί, Βιλερμπάν, Παρί, ενώ πέρασε και από τα μέρη μας, φορώντας τη φανέλα της ΑΕΚ. Στην μαύρη πλευρά του Βελιγραδίου είχε αγωνιστεί και τη σεζόν 2018-19.
Ο Σι συμμετείχε στην προετοιμασία του συλλόγου καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ πήρε και αγωνιστικά λεπτά στις φιλικές αναμετρήσεις με τη Ζενίτ και τη Χάποελ. Στην τελευταία του θητεία στη Euroleague κατέγραψε 3.1 πόντους και 2.1 ριμπάουντ.
"Air France" ponovo u crno-belom!🖤🤍— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) September 28, 2026
Vratio se Bandža Si! Tridesetšestogodišnji krilni košarkaš rođen u Parizu, potpisao je kratkoročni ugovor sa Partizanom Mozzart Bez i biće na raspolaganju treneru Penjaroji već od danas.
Si je prošao kompletne pripreme sa crno-belima, a… pic.twitter.com/aJNzMZL6CS
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