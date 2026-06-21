Ο Ζακ ΛεΝτέι φαίνεται πως θα επιστρέψει στη Σερβία και την Παρτίζαν όπως αναφέρουν δημοσιεύματα της χώρας.

Έτοιμος να επιστρέψει στην Παρτίζαν είναι ο Ζακ ΛεΝτέι. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται σύμφωνα με τη Mozzart Sport και ο παίκτης είναι κοντά στην επιστροφή του στην σερβική ομάδα.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, αποτελεί παρελθόν από την Αρμάνι Μιλάνο αφού έληξε το συμβόλαιο του και πλέον είναι ελεύθερος να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα στην Παρτίζαν γνωρίζουν καλά τι πρόσφερε ο ΛεΝτέι στην ομάδα και πόσο δυνατή ήταν η σχέση τους με τους οπαδούς. Οι άνθρωποι του συλλόγου γνωρίζουν ότι θα είναι δύσκολο να βρεθεί καλύτερη λύση στη θέση του power forward.

Ο ΛεΝτέι στην Αρμάνι είχε φέτος 13,1 πόντους με περίπου 50% τρίποντα, 4.2 ριμπάουντ και μια ασίστ ανά ματς, αλλά και 15.1 στο ranking.