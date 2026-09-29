Η Παρτίζαν απέδρασε από την έδρα της Παρί με 92-79 και διπλασίασε τις νίκες της στη φετινή Euroleague μετά τη νίκη της πρεμιέρας απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο στη Σερβία. Τρομερή εμφάνιση από τον Κάρλικ Τζόουνς με 20 πόντους και 5 ασίστ. Συμπαραστάτης του ο Βιλντόζα με 16 πόντους και 2 ασίστ. Η ομάδα της «Πόλης του Φωτός» γνώρισε τη δεύτερη ήττα της μετά από αυτή του εναρκτήριου ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό, στην Αθήνα.
Παρί - Παρτίζαν: Ο αγώνας
Η καλή άμυνα της Παρί, εγκλώβισε την Παρτίζαν στην επίθεση στο πρώτο δεκάλεπτο, σκοράροντας μόνο 15 πόντους, με τους Γάλλους να παίρνουν να το προβάδισμα (18-15, 10'). Στη δεύτερη περίοδο η κατάσταση ανατράπηκε. Οι Σέρβοι βρήκαν ρυθμό στο μπροστινό μέρος του παρκέ και σκοράροντας 29 πόντους, μπόρεσαν να επιστρέψουν στον αγώνα και να επιβάλλουν την κυριαρχία τους, έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Τζόουνς στο ημίχρονο με 11 πόντους., (40-44, 20'). Μετά την ανάπαυλα, η ομάδα του Πενιαρόγια «κράτησε» το προβάδισμα με το μέρος της, ωστόσο οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν το ματς στους 59 πόντους, μετά από βολές του Ιφί (59-59, 27').
Προς το τέλος της τρίτης περιόδου και στις αρχές της τέταρτης, η Παρτίζαν... έτρεξε σερί 14-5 και πήρε... αέρα 10 πόντων (63-73, 31'). Το σύνολο του Πενιαρόγια κράτησε τα ηνία μέχρι το φινάλε, με τους Κάρλικ Τζόουνς και Λούκα Βιλντόζα να την οδηγούν στο 2/2, αφού ήταν εντυπωσιακοί σε επίθεση και δημιουργία. Το 92-79 έμελλε να είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης, με τις δύο ομάδες να έχουν εκκινήσει με εντελώς αντίθετο τρόπο στη φετινή Euroleague.
Τα δεκάλεπτα: 18-15, 40-44, 63-73, 79-92
Τα ομαδικά στατιστικά:
|Paris Basketball
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|T. Warren *
|18:14
|14
|6/9
|66.7%
|4/5
|80.0%
|2/4
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0
|3
|3
|0
|2
|0
|2
|1
|15
|2
|N. Hifi *
|26:33
|19
|5/15
|33.3%
|4/10
|40.0%
|1/5
|20.0%
|8/10
|80.0%
|1
|1
|2
|4
|3
|7
|1
|0
|14
|3
|T. Tarpey *
|13:33
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|3
|0
|0
|2
|0
|8
|4
|L. Cavaliere
|14:19
|4
|2/3
|66.7%
|2/2
|100.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|2
|1
|3
|2
|3
|0
|0
|0
|6
|5
|F. Ntilikina
|10:03
|3
|1/4
|25.0%
|0/1
|0.0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|0
|3
|1
|1
|0
|-1
|7
|S. Herrera *
|19:55
|9
|3/6
|50.0%
|0/1
|0.0%
|3/5
|60.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|8
|8
|J. Rhoden
|17:46
|14
|6/11
|54.5%
|5/6
|83.3%
|1/5
|20.0%
|1/1
|100.0%
|4
|5
|9
|1
|2
|4
|0
|0
|16
|9
|T. Etienne
|17:43
|7
|3/5
|60.0%
|2/3
|66.7%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|2
|2
|4
|1
|0
|6
|13
|A. Dokossi
|20:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|4
|4
|3
|1
|0
|-1
|15
|M. Faye *
|19:35
|3
|2/4
|50.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|1/2
|50.0%
|1
|2
|3
|1
|1
|1
|0
|4
|8
|20
|J. Morgan
|14:27
|6
|2/4
|50.0%
|0/0
|0.0%
|2/4
|50.0%
|0/0
|0.0%
|1
|1
|2
|2
|3
|0
|2
|0
|7
|34
|D. Hommes
|07:52
|0
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|-1
|Team/Coaches
|2
|1
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|TOTAL
|200
|79
|29/60
|48.3%
|18/30
|60.0%
|11/30
|36.7%
|10/13
|76.9%
|12
|21
|33
|22
|25
|21
|10
|5
|88
|Partizan Mozzart Bet Belgrade
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|K. Allman
|25:13
|10
|3/6
|50.0%
|2/4
|50.0%
|1/2
|50.0%
|3/4
|75.0%
|0
|2
|2
|2
|2
|2
|0
|0
|10
|1
|C. Jones *
|23:16
|20
|6/11
|54.5%
|6/9
|66.7%
|0/2
|0.0%
|8/9
|88.9%
|1
|0
|1
|5
|0
|2
|3
|0
|26
|3
|L. Vildoza
|20:24
|16
|7/9
|77.8%
|6/7
|85.7%
|1/2
|50.0%
|1/1
|100.0%
|0
|0
|0
|2
|2
|2
|6
|1
|21
|5
|E. Thompson *
|09:43
|3
|1/6
|16.7%
|0/4
|0.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|1
|1
|2
|1
|2
|0
|0
|0
|-3
|7
|M. Nakic
|04:20
|0
|0/2
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-2
|10
|N. Tanaskovic *
|19:07
|9
|3/4
|75.0%
|3/4
|75.0%
|0/0
|0.0%
|3/4
|75.0%
|1
|1
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|12
|11
|L. Stevens *
|18:36
|8
|3/4
|75.0%
|1/1
|100.0%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0.0%
|0
|3
|3
|2
|1
|3
|0
|1
|10
|13
|K. Hayes *
|14:44
|2
|0/3
|0.0%
|0/3
|0.0%
|0/0
|0.0%
|2/4
|50.0%
|2
|2
|4
|1
|3
|1
|1
|0
|-1
|19
|A. Lakic
|20:19
|3
|1/4
|25.0%
|0/0
|0.0%
|1/4
|25.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|2
|4
|1
|0
|0
|1
|23
|T. Jekiri
|21:30
|15
|7/10
|70.0%
|7/10
|70.0%
|0/0
|0.0%
|1/2
|50.0%
|2
|5
|7
|1
|1
|0
|1
|0
|22
|66
|A. Pajola
|19:56
|6
|2/3
|66.7%
|0/0
|0.0%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|5
|4
|2
|2
|0
|10
|95
|B. Sy
|02:52
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Team/Coaches
|3
|2
|5
|0
|0
|5
|TOTAL
|200:00
|92
|33/62
|53.2%
|25/43
|58.1%
|8/19
|42.1%
|18/24
|75.0%
|10
|20
|30
|22
|21
|13
|14
|2
|111
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