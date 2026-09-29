Παρί - Παρτίζαν 79-92: Με ηγετικό Κάρλικ Τζόουνς έκαναν το 2/2 οι Σέρβοι

Παναγιώτης Αρταβάνης  /  Γιώργος Σακελλάρης
Η Παρτίζαν Βελιγραδίου επικράτησε με 92-79 στην έδρα της Παρί και διπλασίασε τις νίκες της στη φετινή Euroleague με κορυφαίο τον Κάρλικ Τζόουνς, που πέτυχε 20 πόντους και μοίρασε 5 ασίστ.

Η Παρτίζαν απέδρασε από την έδρα της Παρί με 92-79 και διπλασίασε τις νίκες της στη φετινή Euroleague μετά τη νίκη της πρεμιέρας απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο στη Σερβία. Τρομερή εμφάνιση από τον Κάρλικ Τζόουνς με 20 πόντους και 5 ασίστ. Συμπαραστάτης του ο Βιλντόζα με 16 πόντους και 2 ασίστ. Η ομάδα της «Πόλης του Φωτός» γνώρισε τη δεύτερη ήττα της μετά από αυτή του εναρκτήριου ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό, στην Αθήνα.

Παρί - Παρτίζαν: Ο αγώνας

Η καλή άμυνα της Παρί, εγκλώβισε την Παρτίζαν στην επίθεση στο πρώτο δεκάλεπτο, σκοράροντας μόνο 15 πόντους, με τους Γάλλους να παίρνουν να το προβάδισμα (18-15, 10'). Στη δεύτερη περίοδο η κατάσταση ανατράπηκε. Οι Σέρβοι βρήκαν ρυθμό στο μπροστινό μέρος του παρκέ και σκοράροντας 29 πόντους, μπόρεσαν να επιστρέψουν στον αγώνα και να επιβάλλουν την κυριαρχία τους, έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Τζόουνς στο ημίχρονο με 11 πόντους., (40-44, 20'). Μετά την ανάπαυλα, η ομάδα του Πενιαρόγια «κράτησε» το προβάδισμα με το μέρος της, ωστόσο οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν το ματς στους 59 πόντους, μετά από βολές του Ιφί (59-59, 27').

Προς το τέλος της τρίτης περιόδου και στις αρχές της τέταρτης, η Παρτίζαν... έτρεξε σερί 14-5 και πήρε... αέρα 10 πόντων (63-73, 31'). Το σύνολο του Πενιαρόγια κράτησε τα ηνία μέχρι το φινάλε, με τους Κάρλικ Τζόουνς και Λούκα Βιλντόζα να την οδηγούν στο 2/2, αφού ήταν εντυπωσιακοί σε επίθεση και δημιουργία. Το 92-79 έμελλε να είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης, με τις δύο ομάδες να έχουν εκκινήσει με εντελώς αντίθετο τρόπο στη φετινή Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 18-15, 40-44, 63-73, 79-92

 

Τα ομαδικά στατιστικά:

Paris BasketballFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1T. Warren *18:14146/966.7%4/580.0%2/450.0%0/00.0%0330202115
2N. Hifi *26:33195/1533.3%4/1040.0%1/520.0%8/1080.0%1124371014
3T. Tarpey *13:3300/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%022300208
4L. Cavaliere14:1942/366.7%2/2100.0%0/10.0%0/00.0%213230006
5F. Ntilikina10:0331/425.0%0/10.0%1/333.3%0/00.0%02203110-1
7S. Herrera *19:5593/650.0%0/10.0%3/560.0%0/00.0%011210008
8J. Rhoden17:46146/1154.5%5/683.3%1/520.0%1/1100.0%4591240016
9T. Etienne17:4373/560.0%2/366.7%1/250.0%0/00.0%022224106
13A. Dokossi20:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%10144310-1
15M. Faye *19:3532/450.0%1/250.0%0/00.0%1/250.0%123111048
20J. Morgan14:2762/450.0%0/00.0%2/450.0%0/00.0%112230207
34D. Hommes07:5200/10.0%0/00.0%0/10.0%0/00.0%00011100-1
Team/Coaches213000003
TOTAL2007929/6048.3%18/3060.0%11/3036.7%10/1376.9%12213322252110588
Partizan Mozzart Bet BelgradeFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0K. Allman25:13103/650.0%2/450.0%1/250.0%3/475.0%0222220010
1C. Jones *23:16206/1154.5%6/966.7%0/20.0%8/988.9%1015023026
3L. Vildoza20:24167/977.8%6/785.7%1/250.0%1/1100.0%0002226121
5E. Thompson *09:4331/616.7%0/40.0%1/250.0%0/00.0%11212000-3
7M. Nakic04:2000/20.0%0/10.0%0/10.0%0/00.0%01101000-2
10N. Tanaskovic *19:0793/475.0%3/475.0%0/00.0%3/475.0%1121101012
11L. Stevens *18:3683/475.0%1/1100.0%2/366.7%0/00.0%0332130110
13K. Hayes *14:4420/30.0%0/30.0%0/00.0%2/450.0%22413110-1
19A. Lakic20:1931/425.0%0/00.0%1/425.0%0/00.0%011241001
23T. Jekiri21:30157/1070.0%7/1070.0%0/00.0%1/250.0%2571101022
66A. Pajola19:5662/366.7%0/00.0%2/366.7%0/00.0%0225422010
95B. Sy02:5200/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000
Team/Coaches325005
TOTAL200:009233/6253.2%25/4358.1%8/1942.1%18/2475.0%102030222113142111
     

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