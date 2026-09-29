Η Παρτίζαν Βελιγραδίου επικράτησε με 92-79 στην έδρα της Παρί και διπλασίασε τις νίκες της στη φετινή Euroleague με κορυφαίο τον Κάρλικ Τζόουνς, που πέτυχε 20 πόντους και μοίρασε 5 ασίστ.

Η Παρτίζαν απέδρασε από την έδρα της Παρί με 92-79 και διπλασίασε τις νίκες της στη φετινή Euroleague μετά τη νίκη της πρεμιέρας απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο στη Σερβία. Τρομερή εμφάνιση από τον Κάρλικ Τζόουνς με 20 πόντους και 5 ασίστ. Συμπαραστάτης του ο Βιλντόζα με 16 πόντους και 2 ασίστ. Η ομάδα της «Πόλης του Φωτός» γνώρισε τη δεύτερη ήττα της μετά από αυτή του εναρκτήριου ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό, στην Αθήνα.

Παρί - Παρτίζαν: Ο αγώνας

Η καλή άμυνα της Παρί, εγκλώβισε την Παρτίζαν στην επίθεση στο πρώτο δεκάλεπτο, σκοράροντας μόνο 15 πόντους, με τους Γάλλους να παίρνουν να το προβάδισμα (18-15, 10'). Στη δεύτερη περίοδο η κατάσταση ανατράπηκε. Οι Σέρβοι βρήκαν ρυθμό στο μπροστινό μέρος του παρκέ και σκοράροντας 29 πόντους, μπόρεσαν να επιστρέψουν στον αγώνα και να επιβάλλουν την κυριαρχία τους, έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Τζόουνς στο ημίχρονο με 11 πόντους., (40-44, 20'). Μετά την ανάπαυλα, η ομάδα του Πενιαρόγια «κράτησε» το προβάδισμα με το μέρος της, ωστόσο οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν το ματς στους 59 πόντους, μετά από βολές του Ιφί (59-59, 27').

Προς το τέλος της τρίτης περιόδου και στις αρχές της τέταρτης, η Παρτίζαν... έτρεξε σερί 14-5 και πήρε... αέρα 10 πόντων (63-73, 31'). Το σύνολο του Πενιαρόγια κράτησε τα ηνία μέχρι το φινάλε, με τους Κάρλικ Τζόουνς και Λούκα Βιλντόζα να την οδηγούν στο 2/2, αφού ήταν εντυπωσιακοί σε επίθεση και δημιουργία. Το 92-79 έμελλε να είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης, με τις δύο ομάδες να έχουν εκκινήσει με εντελώς αντίθετο τρόπο στη φετινή Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 18-15, 40-44, 63-73, 79-92

Τα ομαδικά στατιστικά:

Paris Basketball FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 T. Warren * 18:14 14 6/9 66.7% 4/5 80.0% 2/4 50.0% 0/0 0.0% 0 3 3 0 2 0 2 1 15 2 N. Hifi * 26:33 19 5/15 33.3% 4/10 40.0% 1/5 20.0% 8/10 80.0% 1 1 2 4 3 7 1 0 14 3 T. Tarpey * 13:33 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 2 2 3 0 0 2 0 8 4 L. Cavaliere 14:19 4 2/3 66.7% 2/2 100.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 2 1 3 2 3 0 0 0 6 5 F. Ntilikina 10:03 3 1/4 25.0% 0/1 0.0% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 0 2 2 0 3 1 1 0 -1 7 S. Herrera * 19:55 9 3/6 50.0% 0/1 0.0% 3/5 60.0% 0/0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 8 8 J. Rhoden 17:46 14 6/11 54.5% 5/6 83.3% 1/5 20.0% 1/1 100.0% 4 5 9 1 2 4 0 0 16 9 T. Etienne 17:43 7 3/5 60.0% 2/3 66.7% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 0 2 2 2 2 4 1 0 6 13 A. Dokossi 20:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 0 1 4 4 3 1 0 -1 15 M. Faye * 19:35 3 2/4 50.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 1/2 50.0% 1 2 3 1 1 1 0 4 8 20 J. Morgan 14:27 6 2/4 50.0% 0/0 0.0% 2/4 50.0% 0/0 0.0% 1 1 2 2 3 0 2 0 7 34 D. Hommes 07:52 0 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 -1 Team/Coaches 2 1 3 0 0 0 0 0 3 TOTAL 200 79 29/60 48.3% 18/30 60.0% 11/30 36.7% 10/13 76.9% 12 21 33 22 25 21 10 5 88