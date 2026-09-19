Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς χειροκρότησε τον Λευτέρη Μαντζούκα για την ευστοχία του από την περιφέρεια.

Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους στο πλαίσιο του τελικού του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» με τις δύο ομάδες να κρατούν χαμηλά το σκορ στο πρώτο μέρος.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου ο Λευτέρης Μαντζούκας -συνεχίζοντας να διατηρεί σε υψηλά επίπεδα την απόδοσή του- ευστόχησε σε δύο διαδοχικά τρίποντα με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να εκφράζει την ικανοποίησή του χειροκροτώντας τον.