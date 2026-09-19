Στο ημίχρονο του Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ, ο Κώστας Σλούκας και ο Ντίνος Μήτογλου εκπλήρωσαν τις ευχές δύο παιδιών από το «Make A Wish».

Στο ημίχρονο της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για τον τελικό του 8ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», η «πράσινη» ΚΑΕ προχώρησε σε μία αξιέπαινη κίνηση κάνοντας πραγματικότητα δύο ευχές παιδιών του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος).

Η Κατερίνα και ο Αντώνης, που είναι φίλαθλοι του τριφυλλιού επέλεξαν να γνωρίσουν από κοντά τους αγαπημένους τους αθλητές. Η Κατερίνα θέλησε να γνωρίσει τον Κώστα Σλούκα και ο Αντώνης τον Ντίνο Μήτογλου.

Οι δύο απαίκτες εκπλήρωσαν την ευχή τους και πρόσφεραν στην Κατερίνα και τον Αντώνη από μία δική τους εμφάνιση, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη σημασία σε αυτή τη συγκινητική στιγμή.