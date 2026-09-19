Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε... μάθημα στον Ματίας Λεσόρ κατά τη διάρκεια του ματς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.

Είναι ένας προπονητής που κοιτάζει και την παραμικρή λεπτομέρεια. Είναι ένα από τα στοιχεία που τον έβαλεν στην κορυφή σχετικά με τους καλύτερους προπονητές στην ιστορία της Euroleague. O Zέλικο Ομπράντοβιτς έπιασε τον Ματίας Λεσόρ στον πράσινο πάγκο και του έκανε... μάθημα.

Κάτι σαν... ιδιαίτερα από τον Ζοτς προς τον Ματίας Λεσόρ που σίγουρα έχει να κερδίσει από αυτά που θα μάθει απο τον Σέρβο head coach. Με το σκορ στο 30-30 στο ματς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, ο Γάλλος σέντερ άκουσε τις οδηγίες του προπονητή του, δείχνοντας μετανιωμένος.

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