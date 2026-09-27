ΠΑΟΚ: «Για τον Σούλη... »
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Το ιδιαίτερο μήνυμα του ΠΑΟΚ, μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού με το τρίποντο του Tσέντι Όσμαν.
Πριν το τζάμπολ στο Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Σούλη Μαρκοπουλου ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» έπαιξε με μαύρη φανέλα και με πένθος.
Η ασπρόμαυρη ΚΑΕ έκανε μια ιδιαίτερη ανάρτηση, με φωτογραφίες απο το τρίποντο του Τσέντι Όσμαν γράφοντας... «Για τον Σούλη».
@Photo credits: eurokinissi
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