Ο Αντρέα Τρινκιέρι στις δηλώσεις του θύμισε τον... συμπατριώτη του, Τζενάρο Γκατούζο, όταν επί ελληνικού εδάφους είχε χρησιμοποιήσει την ίδια χαρακτηριστική έκφραση.

Είναι δεδομένο ότι το ιταλικό ταπεραμέντο και η Ελλάδα ταιριάζουν... ταμάμ και έχει αποδειχθεί δύο φορές στους ελληνικούς πάγκους.

Αφορμή γι' αυτή τη διαπίστωση στάθηκε η ατάκα του προπονητή του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι, στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό του Stoiximan Super Cup παίρνοντας την πρόκριση στον τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Ιταλός τεχνικός στις δηλώσεις του τοποθετήθηκε για τη σωστή αντίδραση των παικτών του μετά από τα λάθη χρησιμοποιώντας τη χαρακτηριστική φράση: «Tο πιο σημαντικό είναι τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα μετά από μία μ@λ@κί@. Το να μπορέσεις να επανέλθεις μετά από δύο χαζά λάθη, να παίξεις σωστά την τελευταία κατοχή και να ευστοχήσεις σε buzzer-beater, είναι ενέργεια και πάθος. Αυτό μου δίνει τεράστια ώθηση για να τους σπρώξω ακόμα περισσότερο».

Αυτή η ατάκα θύμισε πολύ τον συμπατριώτη του, Τζενάρο Γκατούζο, όταν προπονούσε τον ΌΦΗ και είχε υποστεί την ήττα από τον Ατρόμητο. Τότε Γκατούζο προχώρησε σε έναν απολαυστικό μονόλογο μιλώντας μισά αγγλικά, ιταλικά και ελληνικά λέγοντας: «Είναι μ@λ@κί@, είναι μ@λ@κί@, 100% μ@λ@κί@».