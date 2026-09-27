Μέσω live στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, o Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε την ήττα του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό του Stoiximan Super Cup.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε για την ήττα του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό του Stoiximan Super Cup, μέσα από live μετάδοση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ αναφέρθηκε στις απουσίες που αντιμετώπισε η ομάδα, ενώ παράλληλα έδωσε συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για τη μεγάλη πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης λέγοντας:

«Χωρίς Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Σλούκα και ανέτοιμο Ρογκαβόπουλο. Μπράβο όμως στον ΠΑΟΚ, ελπίζω να συνεχίσετε να είστε στο μπάσκετ αύριο. Τη σχέση μου με το σωματείο του ΠΑΟΚ την ξέρουν όλοι. Ο Θεός και η ψυχή σας αύριο».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στο νικητήριο τρίποντο του Τσέντι Οσμάν, το οποίο συνέκρινε με το τρίποντο που είχε πετύχει ο Πέτζα Στογιάκβοβιτς στο ΣΕΦ το 1998: «Ποιος δεν θυμάται Στογιάκοβιτς μέσα στο ΣΕΦ, δεν γουστάρετε να τα ζήσετε ξανά αυτά».

Κατά τη διάρκεια του live, μάλιστα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δέχθηκε ερώτηση από χρήστη σχετικά με την απουσία του από το «Ανδρέας Παπανδρέου», όπου διεξήχθη η αναμέτρηση και απάντησε: «Δεν μπορώ να πάω. Πρέπει να είμαι τιμωρημένος μέχρι το 2030-κάτι, ούτε ξέρω πόσο με έχουν τιμωρήσει. Στην Ελλάδα δεν μπορώ να πάω πουθενά, σε ελληνικούς αγώνες δηλαδή».