Μπαρτζώκας VS Ομπράντοβιτς: Και τώρα (ξανά) οι δύο τους

Γιώργος Μπαρτζώκας και Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναμένεται να βρεθούν αντίπαλοι αρκετές φορές τη φετινή σεζόν. Πόσες φορές έχουν αντιμετωπιστεί στο παρελθόν μεταξύ τους και τι έχει γίνει.

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού είναι επίσημη! Ο Σέρβος τεχνικός είναι έτοιμος για τη δεύτερη θητεία του στους «πράσινους», προκειμένου να τους… οδηγήσει ξανά στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Στην Ελλάδα θα έρθει αντιμέτωπος αρκετές φορές με τον Ολυμπιακό, και με τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Οι δύο τους δεν έχουν ξανασυναντηθεί ως αντίπαλοι σαν προπονητές των δύο «αιωνίων», καθώς όταν ο Ομπράντοβιτς αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό, τότε ανέλαβε ο Μπαρτζώκας τους «ερυθρόλευκους».

Μπαρτζώκας - Ολύμπια Λάρισας VS Ομπράντοβιτς - Παναθηναϊκός

Όλα ξεκίνησα το 2006 όταν η Ολύμπια Λάρισας είχε να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Την τριετία 2006-2009 ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς… οδήγησε τους «πράσινους» σε 9 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, τόσο σε πρωτάθλημα όσο και σε Κύπελλο, κόντρα στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Μπαρτζώκας - Μαρούσι VS Ομπράντοβιτς - Παναθηναϊκός

Όταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας,,, μετακόμισε ξανά στο Μαρούσι τη σεζόν 2009-2010, έπαιξε κόντρα στον Παναθηναϊκό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς δύο φορές την ίδια σεζόν στη EuroLeague.

Ο απολογισμός των αγώνων ήταν από μία νίκη για κάθε ομάδα.

Μπαρτζώκας - Πανιώνιος VS Ομπράντοβιτς - Παναθηναϊκός

Τα επόμενα δύο χρόνια, ο νυν προπονητής του Ολυμπιακό τα πέρασε στον Πανιώνιο, όπου αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς συνολικά τέσσερις φορές, με την ομάδα του Σέρβου, να επικρατεί και τις τέσσερις.

Μπαρτζώκας - Ολυμπιακός VS Ομπράντοβιτς - Φενέρμπαχτσε

Η πρώτη τους συνάντηση με τον Μπαρτζώκα να είναι προπονητής των «ερυθρολεύκων» ήταν στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στις 3 Ιανουαρίου του 2014 με τους Πειραιώτες να επικρατούν με 95-82.

Ο «Ζοτς» πήρε την… εκδίκησή του από τον Μπαρτζώκα στις 28 Φεβρουαρίου του 2014, όταν η ομάδα του κέρδισε τους «ερυθρόλευκους» με 78-74 μέσα στην Τουρκία.

Η τελευταία τους συνάντηση ως προπονητές του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε, έγινε σε ένα φιλικό στην Τουρκία, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να επικρατεί με 69-60, λίγο πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων εκείνης της σεζόν.

Μπαρτζώκας - Λοκομοτίβ Κουμπάν VS Ομπράντοβιτς - Παναθηναϊκός

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, αμέσως μετά τον Ολυμπιακό… μετακόμισε στη Ρωσία για λογαριασμό της Λοκομοτίβ. Στις 14 Ιανουαρίου του 2016, η ομάδα του Έλληνα τεχνικού αντιμετώπισε τη Φενέρμπαχτσε του «Ζοτς» στην πόλη, με τους Τούρκους να κερδίζουν με 85-79.

Στις 10 Μαρτίου του 2016 οι δύο τους ξανα βρέθηκαν αντίπαλοι, με τη Φενέρμπαχτσε να κερδίζει και πάλι με 55-52 στη Ρωσία αυτή τη φορά.

Μπαρτσελόνα - Μπαρτζώκας VS Φενέρμπαχτσε - Ομπράντοβιτς

Επόμενος σταθμός στην καριέρα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν η Μπαρτσελόνα. Στη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague, κλήθηκε να αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Ισπανία, όπου σε έναν συναρπαστικό αγώνα, οι Τούρκοι επικράτησαν στον πόντο με 73-72.

Ο «Ζοτς» συνέχισε τις νίκες κόντρα στον Μπαρτζώκα, καθώς οι δύο ομάδες βρέθηκαν ξανά αντίπαλες τον Απρίλιο του 2017, με τη Φενέρμπαχτσε να κερδίζει και πάλι, αλλά στην παράταση αυτή τη φορά, με 68-65.

Χίμκι - Μπαρτζώκας VS Φενέρμπαχτσε - Ομπράντοβιτς

Η πρώτη συνάντηση μεταξύ Ομπράντοβιτς και Μπαρτζώκα ως προπονητή της Χίμκι έγινε στις 24 Νοέμβρη του 2017, με τη Φενέρμπαχτσε να επικρατεί με 71-67. Στις 29 Μαρτίου του 2018 και στο ματς του δεύτερου γύρου, η ομάδα του «Ζοτς» κέρδισε και πάλι με 73-64.

Την επόμενη σεζόν το νικηφόρο σερί του Ομπράντοβιτς συνεχίστηκε επί του Μπαρτζώκα, καθώς κέρδισε με 93-85 στο πρώτο γύρο, ωστόσο στον δεύτερο γύρο, η ομάδα του Έλληνα τεχνικού επικράτησε στην παράταση με 84-78.

Ολυμπιακός - Μπαρτζώκας VS Παρτίζαν - Ομπράντοβιτς

Στις 12 Ιανουαρίου ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Γιώργου Μπαρτζώκα, προκειμένου να επαναφέρει την ομάδα ξανά στην κορυφή. Οι «ερυθρόλευκοι» περνούσαν περίοδο μακριά από επιτυχίες και σπουδαίες νίκες και τότε ήρθε η απόφαση από του αδελφούς Αγγελόπουλος να ξαναφέρουν τον Έλληνα τεχνικό να βάλει τάξη στην ομάδα του Πειραιά.

Στη δεύτερη θητεία στον σύλλογο του Πειραιά, ο Γιώργος Μπαρτζώκα αντιμετώπισε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού με την Παρτίζαν.

Σε 7 παιχνίδια ο Μπαρτζώκα επικράτησε τις τέσσερις φορές που βρήκε απέναντί του τον Σέρβο πολύπερο τεχνικό, ενώ η πιο πρόσφατη συνάντησή τους ήταν στις 7 Νοεμβρίου του 2025, στο ΣΕΦ, για την 9η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 80-71.

Συνολικά οι δύο προπονητές έχουν αντιμετωπίσει ο ένας τον άλλον 33 φορές από το 2006 και μετέπειτα, με τον «Ζοτς» να έχει κερδίσει τις 25 εξ΄αυτών και τον Μπαρτζώκα οκτώ.

Πλέον ως οι προπονητές των δύο «αιωνίων» στην Ελλάδα, αναμένεται να ξανά συναντηθούν αρκετές φορές, τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα, όσο και στη EuroLeague.