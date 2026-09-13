Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας 89-87: Η «ερυθρόλευκη» παρακάμερα
Ο Ολυμπιακός επικράτησε για δεύτερη φορά του Ερυθρού Αστέρα σε φιλικό παιχνίδι με 89-87, στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα με τρίποντο του Σάσα Βεζένκοβ... σφράγισε το θετικό αποτέλεσμα. Μέσω της παρακάμερας που ανάρτησε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, φαίνεται η στήριξη των οπαδών του Ολυμπιακού στους παίκτες, καθώς και μερικά από τα καλύτερα στιγμιότυπα.
Δείτε την παρακάμερα του Ολυμπιακού:
📹 «Προθέρμανση» για την αναμέτρηση με την Μακάμπι Τελ Αβιβ (13/09, 18.00) με στιγμές από την πρώτη μέρα του «Νεόφυτος Χανδριώτης».#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/S2WEMTHSjv— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 13, 2026
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