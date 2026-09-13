Δείτε την παρακάμερα που ανάρτησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός από τη νίκη των «ερυθρολεύκων» κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε για δεύτερη φορά του Ερυθρού Αστέρα σε φιλικό παιχνίδι με 89-87, στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα με τρίποντο του Σάσα Βεζένκοβ... σφράγισε το θετικό αποτέλεσμα. Μέσω της παρακάμερας που ανάρτησε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, φαίνεται η στήριξη των οπαδών του Ολυμπιακού στους παίκτες, καθώς και μερικά από τα καλύτερα στιγμιότυπα.

Δείτε την παρακάμερα του Ολυμπιακού: