Ολυμπιακός - Μακάμπι: Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης
Το δεύτερο παιχνίδι του θα δώσει σήμερα (13/09, 18:00 LIVE από το Gazzetta) ο Ολυμπιακός στην Κύπρο για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» κόντρα στη Μακάμπι.
Οι «ερυθρόλευκοι», έχοντας κερδίσει τον Ερυθρό Αστέρα, θέλουν να κάνουν το 2/2 και να κλείσουν το τουρνουά με νίκη, ενόψει της συνέχειας.
Η Μακάμπι στο πρώτο φιλικό επί κυπριακού εδάφους, είχε επικρατήσει με 92-87 του Άρη.
Δείτε ΕπίσηςΜπαρτζώκας, Μποζίκας, Καλαμπόκης, Τριαντάφυλλος, Σπανούλης και Κάτας μίλησαν στο σεμινάριο προπονητών στην Κύπρο
Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 18:00 με τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.