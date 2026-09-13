Ολυμπιακός - Μακάμπι: Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης

Παναγιώτης Αρταβάνης
Ολυμπιακός - Μακάμπι: Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης

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Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι (13/09, 18:00 LIVE από το Gazzetta) για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο.

Το δεύτερο παιχνίδι του θα δώσει σήμερα (13/09, 18:00 LIVE από το Gazzetta) ο Ολυμπιακός στην Κύπρο για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» κόντρα στη Μακάμπι.

Οι «ερυθρόλευκοι», έχοντας κερδίσει τον Ερυθρό Αστέρα, θέλουν να κάνουν το 2/2 και να κλείσουν το τουρνουά με νίκη, ενόψει της συνέχειας.

Η Μακάμπι στο πρώτο φιλικό επί κυπριακού εδάφους, είχε επικρατήσει με 92-87 του Άρη.

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Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 18:00 με τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ.

 

@Photo credits: eurokinissi
     

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