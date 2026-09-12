Τζόσεφ: Έκλεψε την παράσταση ο γκαρντ του Ολυμπιακού
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Παναγιώτης Ραμαντάνης
Ο Καναδός γκαρντ του Ολυμπιακού ήταν εκείνος που... έσυρε τον χορό κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του τουρνουά στην Κύπρο.
Αν μη τι άλλο έκλεψε ολοκληρωτικά την παράσταση και έδωσε το... σύνθημα να σηκωθούν όλοι από τις θέσεις τους και να χορέψουν και εκείνοι από τη πλευρά τους.
Ο Νίκος Ζήσης, ο Μπόνζι Κόλσον, ο Νίκολα Κάλινιτς πήραν... μαθήματα κυπριακής διασκέδασης και το γλέντησαν με την ψυχή τους.
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Παραδοσιακοί χοροί στην Κύπρο είναι τώρα pic.twitter.com/KL1HdwGmqn— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 12, 2026
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