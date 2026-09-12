Ο Κόρι Τζόσεφ έστρεψε τους προβολείς της δημοσιότητας πάνω του κατά τη διάρκεια του gala στη Λευκωσία για το «Νεόφυτος Χανδριώτης».

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Παναγιώτης Ραμαντάνης

Ο Καναδός γκαρντ του Ολυμπιακού ήταν εκείνος που... έσυρε τον χορό κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του τουρνουά στην Κύπρο.

Αν μη τι άλλο έκλεψε ολοκληρωτικά την παράσταση και έδωσε το... σύνθημα να σηκωθούν όλοι από τις θέσεις τους και να χορέψουν και εκείνοι από τη πλευρά τους.

Ο Νίκος Ζήσης, ο Μπόνζι Κόλσον, ο Νίκολα Κάλινιτς πήραν... μαθήματα κυπριακής διασκέδασης και το γλέντησαν με την ψυχή τους.

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