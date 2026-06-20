Το Gazzetta γυρνά τον χρόνο πίσω και θυμάται την παρουσία του Γουέιντ Μπόλντγουιν στον Ολυμπιακό, παρουσιάζοντας τέσσερις (κακές) ιστορίες από τη χρονιά του στον Πειραιά.

Ο Γουέιντ Μπόντγουϊν έλαμψε στον τελευταίο τελικό για την Φενέρ, με τον Αμερικανό να γράφει 21 πόντους και να ξεχωρίζει για την ομάδα του, ενώ συνολικά έχει δείξει πολλάκις πως αποτελεί έναν από τους ηγέτες της τουρκικής ομάδας. Μην ξεχνάμε άλλωστε πως με την φανέλα της Φενέρ, ο Μπόλντγουϊν κατέκτησε την EuroLeague της σεζόν 2024 – 2025. Η ευρωπαϊκή του αρχή όμως δεν ήταν καθόλου εύκολη.

Η πρώτη επαφή του Γουέιντ Μπόλντγουϊν με το ευρωπαϊκό μπάσκετ ήταν το 2019, όταν ο Ολυμπιακός τον έπεισε και με ένα συμβόλαιο της τάξεως των 750 χιλιάδων δολαρίων τον έκανε να αφήσει το NBA (στο οποίο δεν είχε τον ρόλο που ήθελε) και να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στους Euro Insiders, ο Γουέιντ Μπόλντγουιν είχε αναφερθεί… έξω από τα δόντια για εκείνη την περίοδο, στην οποία ήταν στον Ολυμπιακό και ουσιαστικά δεν ακουμπούσε παρκέ.

«Θα έλεγα ότι ήταν καταστροφή από κάθε άποψη. Από τα αποδυτήρια και τον προπονητή, μέχρι τις εμφανίσεις μου. Το μόνο καλό ήταν εκτός παρκέ. Απόλαυσα την πρώτη μου φορά στην Ελλάδα και το ότι ήμουν στο εξωτερικό. Ήμουν τυχερός που βρέθηκα σε μια τόσο καλή πόλη στην πρώτη μου χρονιά.

Παίζαμε μόνο στη EuroLeague. Ήμουν εκτός ομάδας για τέσσερα ή πέντε παιχνίδια, δηλαδή για τέσσερις ή πέντε εβδομάδες. Ήμουν με πολιτικά στα παιχνίδια, χωρίς να είμαι τραυματίας.

Υπήρχαν μέρες στον Ολυμπιακό που γύριζα σπίτι και έκλαιγα μετά τα ματς. Στα 22 μου έκλαιγα σε άλλο δωμάτιο από τη σύντροφό μου, που τώρα είναι γυναίκα μου. Δεν ήθελα καν να τη δω. Ένιωθα αποτυχημένος», είχε πει.

Σε τεράστιο βαθμό πάντως, η ευθύνη για αυτή την κατάσταση ήταν δική του. Γιατί μπορεί εκείνη η ομάδα να είχε πολλά θέματα, όμως στα αποδυτήρια οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι δεν ήταν καλός συμπαίκτης.

Προσπάθησαν να τον «κόψουν» από τον Αύγουστο!

Από την προετοιμασία κιόλας, το κλίμα σε εκείνον τον Ολυμπιακό έδειχνε πως είναι περίεργο σε ό,τι έχει να κάνει με τον Μπόλντγουιν. Ο Ντέιβιντ Μπλατ είχε πολλά παράπονα από την προσέγγισή του στα πράγματα και το πώς εμφανιζόταν στις προπονήσεις και στα φιλικά, σε σημείο που ζήτησε ακόμη και την απομάκρυνσή του!

Ο Μπόλντγουιν από τη δική του πλευρά, «έκατσε» πάνω στο συμβόλαιό του και δεν κουνήθηκε, με αποτέλεσμα η σεζόν να ξεκινήσει με εκείνον κανονικά στο ρόστερ.

Απόμακρος στα ταξίδια

Στα τότε ταξίδια του Ολυμπιακού στο εξωτερικό για τα παιχνίδια της EuroLeague, όσοι ήταν στα τσάρτερ κάνουν λόγο για ένα παιδί απόμακρο, που δεν μιλούσε σχεδόν με κανέναν.

Στα ταξίδια συνηθίζεται οι παίκτες να μιλούν μεταξύ τους, να κάνουν κάποιο «καλαμπούρι», να συνομιλούν για τα παιχνίδια. Ο Μπόλντγουιν όμως δεν ήταν σε αυτά τα πράγματα, επιλέγοντας να κρατήσει μια πιο απόμακρη στάση.

Η ιστορία με τον λογαριασμό στο Instagram

Από την τότε ομάδα, μεγάλος ντόρος είχε γίνει για έναν περιβόητο λογαριασμό στο Instagram, τον οποίο, όπως αναφέρουν παίκτες (Αμερικανοί κυρίως) διαχειριζόταν ο Μπόλντγουϊν.

Για τον εν λόγω λογαριασμό, για τον οποίο ο Μπράντον Πολ έχει δηλώσει χρονια αργότερα και συγκεκριμένα το 2022 πως έχει στην κατοχή του αποδείξεις ότι ανήκε στον Μπόλντγουϊν, ως απάντηση σε μια κόντρα που είχαν οι δυο τους έπειτα από ένα ματς της ACB ανάμεσα στην Μπανταλόνα (τότε ομάδα του Μπράντον Πολ) και την Μπασκόνια (την τότε ομάδα του Μπόλντγουιν).

«Είμαι πάνω από όλα επαγγελματίας, αλλά δεν θα ανεχτώ κάποιον να πάει να με φτύσει στο πρόσωπο. Κράτησα αρκετά το στόμα μου κλειστό για αυτόν τον δειλό. Ρωτήστε οποιονδήποτε για τον χαρακτήρα του και θα σας πουν. Ρωτήστε οποιονδήποτε από τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2019/20 και θα σας πουν αμέσως. Βάζω στοίχημα τον μισθό μου. Ακόμη θυμάμαι τι έκανε στον αδερφό μου, Γουίλ Τσέρι.

Ρωτήστε οποιονδήποτε Αμερικανό για αυτόν και την κοπέλα του. Πώς είχαν έναν ανώνυμο λογαριασμό στο Instagram και έλεγαν ψέματα για μένα και τη σύζυγο ενός άλλου παίκτη. Ακόμη έχω το ομαδικό chat με όλες τις αποδείξεις, όλα τα ψέματα και την απάτη. Κι εγώ δεν έκανα ποτέ τίποτε άλλο από το να προσπαθήσω να τον βοηθήσω. Εγώ δεν λέω πράγματα για τις εντυπώσεις.

Όταν κάποιος λέει ψέματα, είναι επειδή φοβάται και νιώθω ευάλωτος. Εγώ σταμάτησα να λέω ψέματα στο λύκειο γιατί μεγάλωσα. Ξέρουν όλοι τον χαρακτήρα μου. Ρωτήστε τους παλιούς μου συμπαίκτες γιατί σταμάτησα να τον καλώ στο σπίτι μου στην Αθήνα. Όλο έσπαγε πράγματα και τσακωνόταν με όλους, χαλώντας το κλίμα».

«Ξύλο» στην προπόνηση

Και πάμε και στην ιστορία με τον καυγά του Μπόλντγουιν με τον Τσέρι.

Οι δύο Αμερικανοί μετά από μια φάση και ένα σκληρό μαρκάρισμα του ενός στον άλλο, κατά την διάρκεια της προπόνησης, πιάστηκαν στα χέρια, έχασαν τον έλεγχο και τα πράγματα θα είχαν γίνει χειρότερα αν δεν είχαν μπει άλλοι στη μέση.

Εν τέλει εκείνος που την «πλήρωσε» άμεσα ήταν ο Γουίλ Τσέρι, με τον Μπόλντγουϊν να μένει και να «ολοκληρώνει» την σεζόν, η οποία θυμίζουμε πως είχε διακοπεί λόγω του Covid.

Άλλος ο Μπόλντγουιν του Ολυμπιακού, άλλος της Φενέρ

Η σεζόν του στον Ολυμπιακό ήταν μια ηχηρή «σφαλιάρα» για τον Γουέιντ Μπόλνγουιν, ο οποίος αισθανόταν πως άμεσα θα επιστρέψει στο NBA. Έβαλε το κεφάλι κάτω, δούλεψε πάνω στο παιχνίδι του (τα αθλητικά και σωματικά προσόντα του ήταν πάντα ελίτ) και ανέβαινε ένα – ένα τα σκαλιά, φτάνοντας μέχρι και την θέση του ηγέτη της Φενέρ στο παρκέ.

Ακόμη και την συμπεριφορά του άλλαξε ο Μπόλντγουιν, ο οποίος άφησε πίσω την… απομόνωση που έκανε στον εαυτό του στα χρόνια του στον Πειραιά, με τον Αμερικανό να είναι πλέον πολύ πιο προσητός και ευχάριστος για τους συμπαίκτες του, αλλά ακόμη και με τους εκπροσώπους του Τύπου.

Η εμπειρία του στον Ολυμπιακό τον έκανε πιο συνειδητοποιημένο και τον προσγείωσε, όμως τώρα, 6 χρόνια μετά την αποχώρησή του από το Λιμάνι του Πειραιά, ο Γουέιν Μπόλντγουιν πραγματοποίησε την μπασκετική του απογείωση, όντας πλέον ένας εκ των κορυφαίων ολόκληρης την Ευρώπης.



