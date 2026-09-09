Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης μέσω μίας ανάρτησης στο Instagram, αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό.

Μετά από έξι χρόνια στον Πειραιά, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, αποχωρεί από τον Ολυμπιακό, ως πρωταθλητής Ευρώπης. Ο διεθνής γκαρντ επιστρέφει την ΑΕΚ και ξεκινάει μία νέα περιπέτεια στην καριέρα του.

Ο «Λάρι», έφυγε με πολύ όμορφο τρόπο από τον Ολυμπιακό και οι φίλοι της ομάδας έχουν εκφράσει την αγάπη τους, με σχόλια στα social media.

Η «κόμπρα», έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, με την οποία αποχαιρέτησε την ομάδα και δήλωσε ευγνώμων για τα όσα έζησε.

Η ανάρτηση του Λαρεντζάκη

«Ευγνώμων για ό,τι έζησα όλα αυτά τα χρόνια..! Η αγάπη που πήρα από τον κόσμο ανεκτίμητη. Σας ευχαριστώ για όλα».