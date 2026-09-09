Λαρεντζάκης: Αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό
Μετά από έξι χρόνια στον Πειραιά, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, αποχωρεί από τον Ολυμπιακό, ως πρωταθλητής Ευρώπης. Ο διεθνής γκαρντ επιστρέφει την ΑΕΚ και ξεκινάει μία νέα περιπέτεια στην καριέρα του.
Ο «Λάρι», έφυγε με πολύ όμορφο τρόπο από τον Ολυμπιακό και οι φίλοι της ομάδας έχουν εκφράσει την αγάπη τους, με σχόλια στα social media.
Η «κόμπρα», έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, με την οποία αποχαιρέτησε την ομάδα και δήλωσε ευγνώμων για τα όσα έζησε.
Η ανάρτηση του Λαρεντζάκη
«Ευγνώμων για ό,τι έζησα όλα αυτά τα χρόνια..! Η αγάπη που πήρα από τον κόσμο ανεκτίμητη. Σας ευχαριστώ για όλα».
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