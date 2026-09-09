Ο Κόρι Τζόσεφ έκανε blind ranking σε προπονητές της EuroLeague και έβαλε ως κορυφαίο τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο Ολυμπιακός λίγα 24ωρα προτού πετάξει στην Κύπρο για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», πραγματοποίησε τη Media Day του για τη EuroLeague της σεζόν 2026-2027.

Οι παίκτες της ομάδας, εκτός από τις φωτογραφήσεις/συνεντεύξεις, είχαν και πολλές άλλες δραστηριότητες. Ο Κόρι Τζόσεφ, κλήθηκε να κάνει ένα blind ranking σε προπονητές της διοργάνωσης.

Ο Καναδός βετεράνος γκαρντ, έβαλε στην κορυφή τον Γιώργο Μπαρτζώκα, τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεύτερο, ενώ τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν στην όγδοη θέση.

Ο Τζόσεφ από την άλλη, έπαθε «σοκ» όταν αναγκάστηκε να βάλει στη 10η θέση τον Έτορε Μεσίνα.

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