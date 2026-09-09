Τζόσεφ: Έκανε blind ranking σε προπονητές της EuroLeague
Ο Ολυμπιακός λίγα 24ωρα προτού πετάξει στην Κύπρο για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», πραγματοποίησε τη Media Day του για τη EuroLeague της σεζόν 2026-2027.
Οι παίκτες της ομάδας, εκτός από τις φωτογραφήσεις/συνεντεύξεις, είχαν και πολλές άλλες δραστηριότητες. Ο Κόρι Τζόσεφ, κλήθηκε να κάνει ένα blind ranking σε προπονητές της διοργάνωσης.
Ο Καναδός βετεράνος γκαρντ, έβαλε στην κορυφή τον Γιώργο Μπαρτζώκα, τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεύτερο, ενώ τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν στην όγδοη θέση.
Ο Τζόσεφ από την άλλη, έπαθε «σοκ» όταν αναγκάστηκε να βάλει στη 10η θέση τον Έτορε Μεσίνα.
Δείτε το βίντεο
Cory Joseph took his time trying out our new TikTok filter: blind-ranking EuroLeague coaches 😤 pic.twitter.com/31HJJVw8li— EuroLeague (@EuroLeague) September 9, 2026
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