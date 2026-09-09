ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον θάνατο του Μαζωνάκη: «Δεν θα σε ξεχάσουμε...»
Σοκ έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
Ο σπουδαίος τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή που υπέστη. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, μέσω ανακοίνωσης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, γράφοντας: «Έφυγε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας δικός μας άνθρωπος. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έκρυψε ποτέ τα ερυθρόλευκα αισθήματά του και είχε μοιραστεί μαζί μας τη χαρά της κατάκτησης της ευρωπαϊκής κορυφής.
Καλό ταξίδι. Δεν θα σε ξεχάσουμε».
Έφυγε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας δικός μας άνθρωπος.— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 9, 2026
Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έκρυψε ποτέ τα ερυθρόλευκα αισθήματά του και είχε μοιραστεί μαζί μας τη χαρά της κατάκτησης της ευρωπαϊκής κορυφής. 🔴⚪️
Καλό ταξίδι. Δεν θα σε ξεχάσουμε. 🕊️#OlympiacosBC pic.twitter.com/fnQeBlEomd
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