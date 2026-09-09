ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον θάνατο του Μαζωνάκη: «Δεν θα σε ξεχάσουμε...»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσω ανακοίνωσης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

Σοκ έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο σπουδαίος τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή που υπέστη. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, μέσω ανακοίνωσης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, γράφοντας: «Έφυγε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας δικός μας άνθρωπος. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έκρυψε ποτέ τα ερυθρόλευκα αισθήματά του και είχε μοιραστεί μαζί μας τη χαρά της κατάκτησης της ευρωπαϊκής κορυφής.

Καλό ταξίδι. Δεν θα σε ξεχάσουμε».