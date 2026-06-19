O Tαρίκ Μπιμπέροβιτς με το σωτήριο τριποντό του... χάρισε το πρωτάθλημα στη Φενέρμπαχτσε που επικράτησε με 77-75 μέσα στην έδρα της Μπεσίκτας στον τέταρτο τελικό.

Ο «σωτήρας» Ταρίκ Μπιμπέροβιτς με τρίποντο... φωτιά στα τελευταία δευτερόλεπτα έχρισε τη Φενέρμπαχτσε πρωταθλήτρια Τουρκίας μέσα στην έδρα της Μπεσίκτας στον τέταρτο τελικό με σκόρ 75-77.

Κορυφαιος για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ήταν ο Γουέιντ Μπάλντγουιν με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ με τον Μπιμπέροβιτς να ακολουθεί με 27 πόντους (5/9 τρίποντα), 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Για το σύνολο του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς ξεχώρισε ο Γιγκίτ Αρσλάν με 19 πόντους και 6/12 τρίποντα με 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Η εξέλιξη του ματς

Η Μπεσίκτας μπήκε αποφασισμένη στο Game 4 των τελικών παρά τις σημαντικές απουσίες που την ταλαιπωρούσαν. Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου, με τον Αρσλάν να κάνει τη διαφορά από την περιφέρεια. Δύο δικά του τρίποντα και ένα του Σανλί έφεραν τη Μπεσίκτας στο 18-11, πριν ο Μπάλντγουιν μειώσει στην εκπνοή της πρώτης περιόδου για το 20-16.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Μπάλντγουιν συνέχισε να κρατά όρθια τη Φενέρ, φτάνοντας μέχρι και την ισοφάριση (20-20), όμως η Μπεσίκτας βρήκε ξανά ρυθμό. Με τους Αρσλάν και Βίτο Μπράουν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, οι γηπεδούχοι έφτασαν για πρώτη φορά στο +10 (34-24), ενώ έκλεισαν το πρώτο μέρος μπροστά με 45-40, μετρώντας 8/12 τρίποντα. Δύο λεπτά νωρίτερα, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους χρεώθηκε με τεχνική ποινή για διαμαρτυρία.

Μετά την ανάπαυλα η Μπεσίκτας ξέφυγε ξανά με διψήφια διαφορά (51-40), όμως η Φενέρ δεν εγκατέλειψε ποτέ το παιχνίδι. Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με σερί 9-0 για το 51-49, με τον Μπάλντγουιν να συνεχίζει την εξαιρετική του εμφάνιση. Ο Ντε Κολό ισοφάρισε σε 54-54 στο 27', μετατρέποντας το ματς σε πραγματικό ντέρμπι. Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου, με τη Μπεσίκτας να βρίσκει μικρές αλλά σημαντικές απαντήσεις κάθε φορά που η Φενέρ πλησίαζε. Έτσι, οι γηπεδούχοι μπήκαν στο τελευταίο και καθοριστικό δεκάλεπτο έχοντας προβάδισμα τεσσάρων πόντων με 60-56.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, δύο τρίποντα του Ντότσον βοήθησαν την Μπεσίκτας να ξεφύγει ξανά για το 66-58 με το τρίποντο να συνεχίζει να είναι το δυνατό σημείο της ομάδας. H Φενέρ συνέχιζε να βρίσκει απαντήσεις με τη βοήθεια του Μπιμπέροβιτς (66-61), όμως ο Ματ Τόμας ήταν ο κυρίαρχος των «αετών» στο φινάλε. Kάθε φορά που η Μπεσίκτας ξέφευγε, η Φενέρ αντιδρούσε, αυτή ήταν η ιστορία του ματς. Mε τρία λεπτά να απομένουν για το φινάλε, ο Χόρτον-Τάκερ μείωσε στο καλάθι για το 71-69, με τον Γιάντουνεν να ισοφαρίζει στο 71-71. Ο Ντότσον ευστόχησε σε τρίποντο από το... σπίτι του για το 75-72, ο Μπάλντγουιν έγραψε το 75-74 και ο τέταρτος τελικός εξελίχθηκε σε... θρίλερ. Ο Μπιμπέροβιτς φόρεσε τον μανδύα του σωτήρα και με τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα μετά την τρομερή ασίστ του Μπάλντγουιν χάρισε τη νίκη στη Φενέρ και μαζί και το πρωτάθλημα.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 45-40, 60-56, 75-77