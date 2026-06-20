Φενέρμπαχτσε: Όλη η Ευρώπη παραμιλά με την πάσα του Μπάλντγουιν που άφησε τον Σάρας με ανοικτό το στόμα
Η Φενέρμπαχτσε ολοκλήρωσε μια απαιτητική σειρά τελικών απέναντι στην εξαιρετική Μπεσίκτας του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς και κατέκτησε το πρωτάθλημα Τουρκίας, όμως πέρα από το νικητήριο τρίποντο του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, αυτό που έμεινε χαραγμένο στη μνήμη όλων ήταν η ασύλληπτη ασίστ του Γουέιντ Μπάλντγουιν.
Με το σκορ ισόπαλο και μόλις 1,9 δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος του Game 4 των τελικών, η μπάλα βρέθηκε στα χέρια του Αμερικανού γκαρντ. Με το σκορ στο 75-74 ο Μπάλντγουιν πήρε πάνω του την τελευταία επίθεση της Φενέρ, επιχείρησε να εισβάλει στη ρακέτα, όμως δύο αμυντικοί της Μπεσίκτας έκλεισαν κάθε διάδρομο προς το καλάθι. Και τότε ήρθε η στιγμή της... μαγείας.
Ενώ όλοι περίμεναν να επιχειρήσει ένα δύσκολο τελείωμα, ο Μπάλντγουιν βρήκε τρόπο να πασάρει πίσω από την πλάτη του μέσα σε ελάχιστο χώρο, στέλνοντας την μπάλα ακριβώς στα χέρια του ελεύθερου Ταρίκ Μπιμπέροβιτς στη γωνία, ο οποίος εκτέλεσε για τρεις και έγραψε το τελικό 75-77, χαρίζοντας στη Φενέρμπαχτσε το πρωτάθλημα.
BALDWIN SA NESTVARNIM DODAVANJEM, BIBEROVIĆ ZA TITULU FENERA 🤯🇹🇷— Flouter (@FlouterNET) June 19, 2026
🎥 @souvess pic.twitter.com/FqSDiSPpy7
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