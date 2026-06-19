Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση το πρωί της Παρασκευής (19/06), για αφαίρεση υλικών οστεοσύνθεσης από το μετατάρσιο.

Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής (19/06) ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Σέρβος σέντερ των «ερυθρολεύκων» είχε προγραμματισμένη την επέμβαση για αφαίρεση υλικού αποσύνθεσης από το μετατάρσιο του του ποδιού, η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.

Μάλιστα δεν θα χρειαστεί παραπάνω νοσηλεία για τον ίδιο και το απόγευμα θα πάρει εξιτήριο, προκειμένου να μεταβεί σπίτι του.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ υπεβλήθη σήμερα (19/09) σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης υλικών οστεοσύνθεσης ΑΡ μεταταρσίου. Το απόγευμα θα λάβει εξιτήριο, ήταν η ενημέρωση από την ΚΑΕ Ολυμπιακός.