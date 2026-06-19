Ο Αντώνης Καραγιαννίδης θα γίνει κάτοικος Πειραιά, καθώς τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στον Ολυμπιακό, επιστρέφοντας από τον δανεισμό του από τον Προμηθέα.

Τη θέση του τέταρτου σέντερ θα έχει από τη νέα χρονιά στον Ολυμπιακό ο Αντώνης Καραγιαννίδης.

Ο 24χρονος σέντερ που ανήκει στην ομάδα του Πειραιά, επιστρέφει από τον δανεισμό του, από τον Προμηθέα και τη νέα αγωνιστική περίοδο θα βρίσκεται στους «ερυθρόλευκους».

Ο Ολυμπιακός τη νέα σεζόν θα έχει τους τρεις βασικούς του σέντερ Νίκολα Μιλουτίνοφ, Τάιρικ Τζόουνς, Ντόντα Χολ και ως τέταρτος θα είναι ο Καραγιαννίδης, ο οποίος διαθέτει και ελληνικό διαβατήριο.

Σημειώνεται ότι, ο Μουσταφά Φαλ θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ύστερα από πέντε χρόνια παρουσίας.

Ο Αντώνης Καραγιαννίδης τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με τον Προμηθέα είχε μ.ο 6.6 πόντους ανά αγώνα, 6.1 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ. Μάλιστα είχε ξεχωρίσει στη αναμέτρηση κόντρα στον Πανιώνιο, σημειώνοντας 23 πόντους και μαζεύοντας 17 ριμπάουντ!

Θυμίζουμε πως ο σέντερ είχε υπογράψει με την ομάδα του Πειραιά, συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας.