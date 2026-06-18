Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς και Νίκολα Μιλουτίνοφ απολαμβάνουν τις διακοπές τους παρέα στη Μύκονο.

Την ευκαιρία να χαλαρώσουν ενόψει της απαιτητικής σεζόν που έρχεται έχουν οι συμπαίκτες στην εθνική Σερβίας και καλοί φίλοι, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.

Η κάμερα του Mykonos Live TV τους εντόπισε να απολαμβάνουν τις διακοπές τους στην Μύκονο και συγκεκριμένα στην κοσμική Ψαρρούς. Χαλαρώνουν στην παραλία μετά από μια πολύ δύσκολη σεζόν που τελείωσε.

Ο Μπόγκι βρίσκεται στους Κλίπερς και μένει να δούμε αν θα συνεχίζει στο Λος Άντζελες και τη νέα σεζόν, ενώ ο Μιλουτίνοφ τελείωσε μια πετυχημένη σεζόν με τον Ολυμπιακό κατακτώντας Euroleague και πρωτάθλημα.

Δείτε το video του Mykonos Live TV