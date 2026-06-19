Σοβαρές αλλαγές αναμένεται να γίνουν στη Ρεάλ Μαδρίτης, μετά την αποτυχημένη σεζόν, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ισπανική «Marca».

Αναμφίβολα η φετινή πορεία της Ρεάλ Μαδρίτης θεωρείται αποτυχημένη, καθώς δεν κατέκτησε κανένα τρόπαιο. Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στον τελικό της EuroLeague, ήρθε και ο πρόωρος αποκλεισμός από το ισπανικό πρωτάθλημα, με την Τενερίφη να... πετάει τη «βασίλισσα» εκτός ημιτελικών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Marca» αναμένονται σοβαρές ανακατατάξεις κυρίως στο διοικητικό κομμάτι. Συγκεκριμένα ο Χουάν Κάρλος Σάντσεθ πρόκειται να επιστρέψει στον σύλλογο, μετά την περσινή του αποχώρηση.

Στο παρελθόν είχε υπηρετήσει από το πόστο του Αθλητικού Διευθυντή για 15 χρόνια, κατακτώντας 28 τίτλους.

Μάλιστα, άγνωστο είναι το μέλλον του Σέρχιο Ροντρίγκεθ, παρότι έχει συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο δεν είναι σίγουρο αν θα συνεχίσει από τη θέση του Αθλητικού Διευθυντή.

Το ίδιο ισχύει και σχετικά με τους Μαρτίνας Πίτσιους και Φελίπε Ρέγες. Όσον αφορά τον Σέρτζιο Σκαριόλο θα συνεχίσει να βρίσκεται στην άκρη του πάγκου της Ρεάλ, ενώ το σταφ της «βασίλισσας» αναμένεται να αλλάξει.



