Τι συμβαίνει με την Ρεάλ και την Euroleague;

Η αντίστροφη μέτρηση για την οριστική (ή όχι) δέσμευση της «βασίλισσας» στο πλάνο της ECA, πλησιάζει στο τέλος της και το Gazzetta καταγράφει τις τελευταίες εξελίξεις οι οποίες δείχνουν ότι οδηγούμαστε σε... θρίλερ!

Στις αρχές του χρόνου, οι εκκρεμότητες της Euroleague, όσον αφορά στο πλάνο της μετάβασης στην νέα εποχή της διοργάνωσης, είχαν να κάνουν με τέσσερα «αγκάθια». Ο λόγος για την υπογραφή δεκαετούς συμβολαίου για τις ομάδες που έως τότε δεν είχαν δεσμευτεί και οι οποίες ήταν οι δύο ισπανικοί κολοσσοί, η Φενέρμπαχτσέ και η Βιλερμπάν.

Η τελευταία, δε, λόγω και της σχέσης του ιδιοκτήτη και νυν προπονητή της, Τόνι Πάρκερ, παρουσιάζοταν ότι βρίσκεται με το ενάμιση πόδι στην έξοδο για το NBA Europe, η έναρξη του οποίου είναι αρχικά προγραμματισμένη για το ξεκίνημα της σεζόν 2027-2028.

To έως τότε διαμορφωμένο τοπίο, όμως, άλλαξε σχετικά γρήγορα με την απόφαση της Μπαρτσελόνα να υπογράψει το δεκαετές συμβόλαιο, η συμφωνία της οποίας επισημοποιήθηκε στις 22 Γενάρη. Η παραπάνω εξέλιξη, δε, θεωρήθηκε από πολλούς προάγγελος για τον (ίδιο) δρόμο που ενδεχομένως να ακολουθούσε και η Ρεάλ, από την άποψη ότι οι δύο οργανισμοί «θρέφονται» σε πολλά επίπεδα από την μεταξύ τους αντιπαλότητα και ο ένας «σπρώχνει» τον άλλον σε κοινά μονοπάτια.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η «βασίλισσα» είχε ζητήσει από την αρχή των συζητήσεων να εξαντλήσει το χρονικό περιθώριο που είχε στην διάθεσή της για να απαντήσει, δηλαδή μέχρι τις 30 Ιούνη.

Στο μεσοδιάστημα, όμως, η Euroleague Commercial Assets αποφάσισε να απομακρύνει τον Λιθουανό, Παούλιους Μοτιεγιούνας από την θέση του CEO και να τον αντικαταστήσει με τον Ισπανό, Τσους Μπουένο, ο οποίος θήτευσε επί σειρά ετών ως επικεφαλής του ΝΒΑ στην Ευρώπη και την Μέση Ανατολή και διατηρεί πολύ καλή σχέση με τους Μαδριλένους.

Χαρακτηριστικό του πολύ κλίματος που επικρατούσε μέχρι και το Final Four της Αθήνας, για την δεκαετή ανανέωση της Ρεάλ, είναι στο περιθώριο του ετήσιου κορυφαίου ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ η συγκρατημένη αισιοδοξία για νέο 10ετές συμβόλαιο, μετά και τις επαφές που ακολούθησαν, μετατράπηκε σε κάτι λιγότερη απο προφορική συμφωνία!

Εν τω μεταξύ είχε προηγηθεί το αισιο τέλος και με την πλευρά της Φενέρμπαχτσέ, που επισημοποίησε την συμφωνία, αλλά και η ολική ανατροπή των δεδομένων στην περίπτωση της Βιλερμπάν, που (από 'κει που ήταν φευγάτη για το NBA Europe), δεν δεσμεύτηκε απλά για τα επόμενα 10 χρόνια, αλλά βρήκε μεγάλης οικονομικής εμβέλειας επενδυτές και φτιάχνει μία ομάδα που θα έχει ένα από τα μεγαλύτερα budget της διοργάνωσης στην νέα σεζόν.

Κι εκεί, λοιπόν, που όλα έδειχναν ότι το θέμα της Ρεάλ βρισκόταν στην τελική ευθεία, ο σκάρτος μήνας που έχει μεσολαβήσει από την ολοκλήρωση του Final Four, φαίνεται ότι περισσότερο απομάκρυνε τις δύο πλευρές, παρά τις έφερε πιο κοντά.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέγουμε, πριν από περίπου δέκα μέρες ο οργανισμός της Μαδρίτης δέχθηκε προσφορά-μαμουθ για τα δικαιώματα των αγώνων της στο διαδίκτυο απο εταιρεία-κολοσσό στην συγκεκριμένη βιομηχανία και μεγάλη εμπειρία και διείσδυση σε μεγάλες αθλητικές λίγκες των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως το ποδόσφαιρο (MLS) και το μπέιζμπολ (MLB).

Ίσως να μην είναι τυχαίο ότι σχεδόν ταυτόχρονα και μάλιστα απο λογαριασμούς και διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στην «βασίλισσα» κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα που την ήθελαν να εξετάζει το ενδεχόμενο μονοετούς δέσμευσης με την Euroleague, ώστε και να συμμετάσχει στην διοργάνωση της νέας χρονιάς και να «αγοράσει» χρόνο σχετικά με το ενδιαφέρον που της έχει εκδηλώσει η σύμπραξη του ΝΒΑ με την FIBA.

H απάντηση του CEO της Euroleague στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν ήταν άμεση. «Η Ρέαλ δεν έχει υπογράψει ακόμη και το Δ.Σ. δεν πρόκειται να εγκρίνει τίποτε λιγότερο από το δεκαετές συμβόλαιο με το οποίο έχουν δεσμευτεί όλες οι υπόλοιπες ομάδες!», ήταν τα λόγια του Τσους Μπουένο.

Το ότι κάτι τρέχει στο εσωτερικό των Μαδριλένων θα πρέπει να θεωρείται έως δεδομένο. Επίσης το ότι το ΝΒΑ προσπαθεί, έστω και την ύστατη στιγμή, να καταφέρει το πρώτο ισχυρό πλήγμα στην ενότητα της Euroleague και να «κλέψει» στο παρά πέντε ένα από το κορυφαία ευρωπαϊκά brand για να προσεγγίσει περισσότερους και μεγαλύτερους σπόνσορες, μοιάζει επίσης βέβαιο.

Το ζητούμενο είναι τι θα γίνει στο τέλος της ημέρας και ποια από τις δύο «φωνές» της διοίκησής της, θα επικρατήσει. Όλα δείχνουν ότι οδεύουμε σε θρίλερ γιατί η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί στο κρίσιμο εσωτερικό meeting που έχει προγραμμιστεί για την ημέρα που εκπνέει η προθεσμία της Euroleague (30 Ιούνη).

Υγ.: Σε περίπτωση που μία ομάδα με μόνιμη άδεια της Euroleague, θελήσει να αποχωρήσει από τον συνεταιρισμό, τότε θα κληθεί ένα πληρώσει ένα penalty της τάξεως των 10 εκατομμυρίων Ευρώ και φυσικά ένα πολλαπλάσιο ποσό που θα προκύψει από τα δαφυγόντα κερδη και τις ζημίες που θα προκαλέσει στην διοργάνωση και τις λοιπές ομάδες, η ενδεχόμενη αποχώρησή της.