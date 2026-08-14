Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα τον Μαξ Σούλγκα (24, 1.93μ) για την επόμενη διετία.

Κάτοικος Μαδρίτης με «σάρκα και οστά» ο Μαξ Σούλγκα! Η Ρεάλ ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου Ουκρανού, ο οποίος υπέγραψε για δύο χρόνια με τη Βασίλισσα. Έτσι η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ βρήκε τον αντί-Χεζόνια.

Η ομάδα της ισπανικής πρωτεύουσας συνεχίζει τον σχεδιασμό του ρόστερ της ενόψει της ερχόμενης σεζόν και ο Σούλγκα αναμένεται να δώσει πολύτιμες λύσεις στους Μαδριλένους.

Ο Σούλγκα αγωνίστηκε πέντε χρόνια σε κολέγιο στις ΗΠΑ, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στους Μπόστον Σέλτικς και στη θυγατρική τους στη G-League. Στους Κέλτες δεν κατόρθωσε να ξεχωρίσει, όμως στη G-League είχε 15.7 πόντους μ.ό και 6.7 ασίστ ανά αγώνα.