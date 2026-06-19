Η «mozzartsport» επικαλείται το δημοσίευμα του Gazzetta, ενώ επίσης αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός θα προσφέρει στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς πάνω από 2 εκατομμύρια ετησίως!

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να βάλει «βαθιά το χέρι στην τσέπη για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, προσφέροντάς του 2 εκατομμύρια ετησίως για να αναλάβει την ομάδα, όπως αναφέρουν οι Σέρβοι. Αν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πραγματοποιήσει αυτή την κίνηση, τότε θα κάνει τον «Ζοτς» τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην Ευρώπη.

Σημειώνεται πως δεν είναι ακόμα γνωστό αν σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται και οι αμοιβές του τεχνικού επιτελείου που θα έχει μαζί του.

Επίσης η σέρβικη «mozzarsport», επικαλείται το δημοσίευμα του Gazzetta σχετικά με το «All in» που πρόκειται να κάνει ο Παναθηναϊκός, προκειμένου να καταφέρει να πείσει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να αναλάβει την τεχνικά ηγεσία της ομάδας.

Συνεχίζοντας το σέρβικο μέσο γράφει πως ο Ομπράντοβιτς δεν θα έρθει μόνο για να κατακτήσει την 10η EuroLeague της καριέρας του, αλλά να διεκδικήσει ακόμα περισσότερους τίτλους με το «τριφύλλι», αφού διαθέτει τους παίκτες και τον κορμό που χρειάζεται.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Όπως μαθαίνουμε ανεπίσημα, οι δύο πλευρές δεν έχουν ακόμη συζητήσει σοβαρά για πρώτη φορά μια πιθανή επιστροφή στον σύλλογο.

Όπως ακούγεται, ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού είναι έτοιμος να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η συνολική αξία του τριετούς συμβολαίου που βρίσκεται τώρα στο τραπέζι θα μπορούσε να είναι σημαντικά υψηλότερη από τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμα και να είναι σημαντικά πάνω από 2 εκατ. ευρώ καθαρά ετησίως. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη γνωστό αν οι απολαβές για το υπόλοιπο τεχνικό τιμ θα συμπεριληφθούν σε αυτό το ποσό ή αν θα είναι ξεχωριστές. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα μπορούσε να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην Ευρώπη», γράφουν στη Σερβία το πρωί της Παρασκευής.

«Θα υπήρχε μεγάλος συμβολισμός στην τελική απόφαση να καθίσει ξανά ο Ζέλικο στον πάγκο των πράσινων. Δεν ήθελε να κερδίσει τον δέκατο ευρωπαϊκό τίτλο με την Παρτιζάν και στην Αθήνα θα είχε εξαιρετικές οικονομικές συνθήκες για να σχηματίσει μια ομάδα της επιλογής του και να κάνει την επίθεσή του όχι μόνο το δέκατο, αλλά και πολλά ακόμη τρόπαια. Στην Αθήνα, θα τον υποδεχόταν μια σχεδόν έτοιμη ομάδα, καθώς πολλοί παίκτες από την τρέχουσα σύνθεση έχουν συμβόλαιο τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο του 2028. Όλη η Ευρώπη θα περιμένει με ανυπομονησία την έκβαση των μοιραίων συνομιλιών».

