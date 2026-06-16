Σερβικό δημοσίευμα από το «Mozzart Sport» υποστηρίζει ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση τριετούς διάρκειας και συνολικής αξίας 5 εκατομμυρίων ευρώ στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Οι εξελίξεις γύρω από το μέλλον στον πάγκο του Παναθηναϊκού και του Ζέλικο Ομπράντοβιτς συνεχίζουν να απασχολούν έντονα τον μπασκετικό κόσμο της Ευρώπης και βρίσκονται εύλογα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του σερβικού «Mozzart Sport», ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί στενά την περίπτωση του κορυφαίου προπονητή στην ιστορία της EuroLeague και φέρεται να έχει ήδη διαμορφώσει πρόταση για να πραγματοποιήσει την επιστροφή του στην Αθήνα. Όπως αναφέρεται, οι «πράσινοι» προσφέρουν στον 65χρονο τεχνικό συμβόλαιο τριών ετών με συνολικές απολαβές που φτάνουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ, περιμένοντας πλέον τη δική του απάντηση.

Το όνομα του κορυφαίου προπονητή επανήλθε δυναμικά μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Εργκίν Άταμαν. Ήταν εξάλλου γνωστό ότι ο Ομπράντοβιτς δεν επρόκειτο να μπει σε διαδικασία συζητήσεων με οποιαδήποτε ομάδα όσο βρισκόταν σε εξέλιξη η σεζόν ή όσο υπήρχε προπονητής σε ενεργό συμβόλαιο. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο πράσινο στρατόπεδο, αυτό το εμπόδιο δεν υφίσταται πια.

Ο Ομπράντοβιτς συνδέθηκε όσο κανείς άλλος με τον Παναθηναϊκό, οδηγώντας τον σύλλογο σε μια χρυσή εποχή γράφοντας ιστορία με το τριφύλλι. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον πάγκο της ομάδας, κατέκτησε πέντε φορές την EuroLeague και δημιούργησε μία από τις πιο επιτυχημένες δυναστείες στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Παράλληλα, το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως στη Σερβία παραμένει έντονη η συζήτηση για το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Παρτίζαν. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η διοίκηση των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου προχωρά ήδη τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας με προπονητή που βρίσκεται υπό συμβόλαιο, τον Ζοάν Πενιαρόγια, χωρίς να υπάρχουν αυτή τη στιγμή ενδείξεις για κάποια ανατροπή.