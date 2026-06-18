Hoopfellas στο Gazz Floor: «Ποιους και τι παίκτες χρειάζεται το ρόστερ του Παναθηναϊκού - Περιμένουμε τουλάχιστον 5 κινήσεις

Ο Hoopfellas, σε συζήτηση στο τελευταίο Gazz Floor LIVE by Novibet για το πώς θα στελέχωνε το ρόστερ του Παναθηναϊκό, ανέλυσε τους παίκτες που κατά τη γνώμη του χρειάζεται το ρόστερ των Πρασίνων.

Ο Hoopfellas στο τελευταίο Gazz Floor LIVE by Novibet, μίλησε για τον Παναθηναϊκό και το πώς περιμένει να στελεχώσει το ρόστερ ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο αναλυτής του Gazz Floor LIVE by Novibet τόνισε πως περιμένει 5 τουλάχιστον κινήσεις, ενώ παρέθεσε τις σκέψεις του σχετικά με τι χαρακτηριστικά θα έχουν οι παίκτες που θα αποκτηθούν.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Hoopfellas:

«Ο Ομπράντοβιτς μπορεί να οικοδομήσει και διαφορετικής κατεύθυνσης ομάδες. Έχει κερδίσει και με τον έναν και με τον άλλον τρόπο. Υπάρχει καλό έδαφος γιατί ο ΠΑΟ είναι ομάδα που δίνει πολύ τη μπάλα στα γκαρντ και κουμπώνει πολύ στο μοντέλο Ζέλικο. Είναι πρεσβευτής της πικ εν ρολ επίθεσης. Συνήθως θέλει δύο παίκτες στην πεντάδα που να μπορούν να παίξουν πικ εν ρολ. Θεωρώ πως θα γίνουν τουλάχιστον 5 κινήσεις στον Παναθηναϊκό.

Μπορεί να είναι κάποιος που να είναι μεγάλο όνομα αλλά να φημίζεται για την άμυνά του. Τουλάχιστον οι 3 ίσως και 4 θα είναι παίκτες πρώτης γραμμής. Σαφώς πρέπει να δούμε και τι θα δώσει η αγορά. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να πάρεις τους καλύτερους παίκτες σε θέμα χημείας. Όχι τους παίκτες που θα δώσουν τροφή για καζούρα ανάμεσα στους οπαδούς.

Θερώ πως θα πάρει δύο παίκτες στα γκαρντ. Ο ένας θα είναι παίκτης με αμυντικό προσανατολισμό με μέγεθος και έναν δημιουργό. Έναν παίκτη που να πάρει τον ρόλο που θα είχε ο Σορτς. Τέτοιοι παίκτες είναι ο Λάρκιν και ο Τζέιμς. Που μπορούν να σκοράρουν και να δημιουργήσουν.

Για μένα το παν είναι να κάνεις σωστή σύνδεση. Να είναι δηλαδή παίκτες που να κολλάνε με τον Σλούκα και με τον Γκραντ που είναι τέταρτος, αλλά και να ταιριάζουν με τα παιδιά στο «4» και στο «5». Πρέπει και οι ψηλοί να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στο «5» χρειάζεται ένας παίκτης με μέγεθος και rim protector. Θεωρώ πως αν προχωρήσει του Ζοτς, ο τρίτος ψηλός θα είναι «4-5» με σουτ».