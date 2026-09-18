Αντιπροσωπεία οργανωμένων της «13» σε Γιαννακόπουλο - Αλαφούζο: «Σας θέλουμε ενωμένους»!

Η κοινή παρουσία Δημήτρη Γιαννακόπουλου και Γιάννη Αλαφούζου στο ΟΑΚΑ στα πλαίσια του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» όπως ήταν λογικό δεν πέρασε απαρατήρητη από τους φίλους του Παναθηναϊκού που βρέθηκαν στις εξέδρες.

Συγκεκριμένα αντιπροσωπεία οργανωμένων της Θύρας 13, κατά την διάρκεια του ημιχρόνου της αναμέτρησης με τη Μπουργκ, πλησίασε στη σουίτα του ιδιοκτήτη του «7στερου» και μίλησε για μερικά λεπτά στους ιδιοκτήτες της ΠΑΕ και ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Όπως ήταν αναμενόμενο το... οπαδικό μήνυμα είχε ενωτικό χαρακτήρα, αφού μεταξύ άλλων υπήρξαν ατάκες όπως «σας θέλουμε όλους ενωμένους για το καλό του Παναθηναϊκού» και «ενωμένοι γράφουμε ιστορία».