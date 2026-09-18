Φρανσίσκο για Ομπράντοβιτς: «Έχουμε έναν προπονητή που μας δίνει αυτοπεποίθηση»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Σιλβέν Φρανσίσκο μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπουργκ.

Με... όπλο την άμυνά του ο Παναθηναϊκός διέλυσε την Μπουργκ στον ημιτελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ.

Πρώτος σκόρερ στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν ο Σιλβέν Φρανσίσκο που είχε γεμάτη παρουσία με 18 πόντους, 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

Αναλυτικά

Για τις πρώτες του εντυπώσεις: «Είναι πολύ ωραία, για να είμαι ειλικρινής. Ξέρω ότι δεν ήταν ακόμα sold out, αλλά το να παίξω για πρώτη φορά στην έδρα μας και να νιώσω λίγο την ατμόσφαιρα, να αρχίσω να συνηθίζω σε αυτήν, ήταν πραγματικά πολύ καλό».

Τα πρώτα του συμπεράσματα: «Έχουμε αρκετούς παίκτες που είναι εκτός λόγω τραυματισμών. Παρ’ όλα αυτά, όσο προχωράμε, τα πηγαίνουμε πολύ καλά. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε πάνω σε κάποια πράγματα και προσπαθούμε να αποκτήσουμε αυτοματισμούς στην επίθεση και, κυρίως, στην άμυνα.

Νιώθω ότι μπορούμε να γίνουμε μια ομάδα που θα είναι πραγματικά δύσκολο να αντιμετωπίσει κανείς, ειδικά στην άμυνα αλλά και στην επίθεση. Για μένα είναι κάτι πολύ θετικό. Μερικές φορές έχουμε τα πάνω και τα κάτω μας, αλλά αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού όταν θέλεις να γίνεις καλύτερος, να μαθαίνεις περισσότερα μαζί με τους συμπαίκτες σου και να αποκτήσεις καλή χημεία».

Για τη συνεργασία του με τον Ομπράντοβιτς: «Είναι πολύ καλή. Μας αφήνει να παίζουμε με τη ροή του παιχνιδιού, αρκεί να κάνουμε αυτά που περιμένει από εμάς. Στο τέλος της ημέρας, μας αφήνει να κάνουμε αυτό που πρέπει.

Αν έχουμε ένα mismatch ή κάτι άλλο, πρέπει να είμαστε έξυπνοι. Αν θέλεις να παίξεις ένας εναντίον ενός, μπορείς να το κάνεις. Μερικές φορές αυτό είναι πραγματικά καλό και απαραίτητο.

Στο τέλος της ημέρας, μας αφήνει να παίζουμε με αυτοπεποίθηση και αυτό μου αρέσει. Όταν έχεις έναν προπονητή που σου δίνει αυτοπεποίθηση και ταυτόχρονα σου επιτρέπει να παίξεις, έχοντας φυσικά τα δικά του συστήματα και δίνοντάς σου οδηγίες, αυτό είναι πάντα καλό για την ομάδα. Έτσι η ομάδα αποκτά αυτοπεποίθηση και όλοι είναι πιο χαρούμενοι».

Για την ατμόσφαιρα σε αυτή την ιδιαίτερη βραδιά: «Τη βίωσα πολύ όμορφα, για να είμαι ειλικρινής. Ήταν ωραία. Όπως είπα, ήταν το πρώτο μου παιχνίδι.

Δεν θέλω να πω «ΟΑΚΑ» — είναι πλέον Telekom Center. Για μένα ήταν η πρώτη μέρα, οπότε συγγνώμη γι’ αυτό! Αλλά πραγματικά, το να βρίσκομαι εκεί και να παίζω ήταν κάτι που μου άρεσε πολύ. Ανυπομονώ πλέον για το πρώτο παιχνίδι της EuroLeague».

Για την ετοιμότητά του: «Χίλια τοις εκατό, θα έλεγα! Για να είμαι ειλικρινής, είμαι έτοιμος. Όλοι μας είμαστε έτοιμοι, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, γιατί ξέρουμε πόσο δύσκολο θα είναι το πρώτο μας παιχνίδι».

Για το καλό αποτέλεσμα παρά τις απουσίες: «Είναι κάτι καλό. Είμαστε πεινασμένοι. Θέλουμε πραγματικά να κερδίζουμε. Παίζουμε άμυνα και προσπαθούμε να έχουμε ισορροπία στο παιχνίδι μας. Στην άμυνα ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε.

Αυτή τη στιγμή έχουμε και καλή χημεία μεταξύ μας, αλλά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά όταν θα αντιμετωπίζουμε ομάδες της EuroLeague. Κάποιες φορές μπορεί να βρεθούμε πίσω στο σκορ με 15 πόντους. Το σημαντικό είναι πώς θα επιστρέψουμε στο παιχνίδι, πόσο καλή θα είναι η χημεία μας και πόσο θετικοί θα παραμένουμε όλοι μαζί. Μερικές φορές είναι εύκολο να κερδίζεις. Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σε αυτό. Όταν όμως χάνεις, τότε είναι που έχει τη μεγαλύτερη σημασία το αν η ομάδα παραμένει πραγματικά ενωμένη.

Αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε να μαθαίνουμε και να προχωράμε. Πιστεύω ότι είμαστε μια ομάδα που είναι πνευματικά έτοιμη και παραμένει πάντα θετική, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει και αν κάποιος είναι πεσμένος, θα είμαστε πάντα εκεί για να τον ανεβάσουμε, να του πούμε μερικά θετικά λόγια και να τον βοηθήσουμε να γίνει καλύτερος».

Για το ποσοστό χημείας της ομάδας: «Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Νομίζω ότι πολλές ομάδες βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Πιστεύω ότι γύρω στον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο θα είναι η περίοδος που θα έχουμε πραγματικά αποκτήσει τη χημεία που θέλουμε. Έχουμε ακόμα αρκετούς παίκτες που είναι τραυματίες και αυτό κάνει τα πράγματα πολύ δύσκολα. Αλλά πιστεύω ότι θα είμαστε πολύ καλοί. Νομίζω ότι τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο η χημεία μας θα είναι πραγματικά εκεί. Παρ’ όλα αυτά, αυτή τη στιγμή τα πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Τα πηγαίνουμε καλά».

Το μήνυμά του προς τους φιλάθλους: «Ανυπομονώ να έρθετε και να είστε έτοιμοι, γιατί θα φωνάζω κι εγώ μαζί σας! Ανυπομονώ πραγματικά γι’ αυτό».