Ο Μάρεκ Μπλάζεβιτς ανακοινώθηκε από τη Ζάλγκιρις και επιστρέφει στη λιθουανική ομάδα, έπειτα από τέσσερα χρόνια.

Την επιστροφή του Μάρεκ Μπλάζεβιτς ανακοίνωσε η Ζάλγκιρις. Ο Λιθουανός σέντερ επιστρέφει στην πατρίδα του και στην ομάδα που αγωνίστηκε πριν από τέσσερα χρόνια, προκειμένου να ενισχύσει τη γραμμή των ψηλών του συλλόγου.

Φέτος αγωνίστηκε με τη φανέλα της Τόφας, έχοντας μ.ο 15.6 πόντους, 6.6 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ζάλγκιρις:

Ο Μάρεκ Μπλαζέβιτς επιστρέφει στη Ζάλγκιρις Κάουνας

Μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας, ο 24χρονος Μάρεκ Μπλαζέβιτς θα φορέσει ξανά τη φανέλα της Ζάλγκιρις Κάουνας.

Ο σέντερ, ύψους 2,11 μ., υπέγραψε συμβόλαιο έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2028-29, με όρο «2+1» ετών.

Μετά την πρώτη του θητεία στο Κάουνας, ο Μπλαζέβιτς μετακόμισε στην Ισπανία, όπου αγωνίστηκε για δύο σεζόν στην Ομπραντόιρο. Τη σεζόν 2024-25 φόρεσε τη φανέλα της Βίλνιους και στο EuroCup είχε κατά μέσο όρο 9,6 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 11,4 μονάδες αξιολόγησης.

Το περασμένο καλοκαίρι ο Μπλαζέβιτς εκπροσώπησε την εθνική ομάδα της Λιθουανίας στο Ευρωμπάσκετ, όπου σημείωνε κατά μέσο όρο 7,5 πόντους και μάζευε 4,8 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Τη σεζόν 2025-26 αγωνίστηκε στην Τουρκία με την Τόφας. Η ομάδα έφτασε μέχρι τη φάση των «16» του Basketball Champions League, ενώ ο Μπλαζέβιτς ήταν ο πιο πολύτιμος παίκτης της, με μέσους όρους 15,6 πόντους και 6,6 ριμπάουντ.

Οι πρώτες δηλώσεις του Μπλαζέβιτς

«Είμαι πολύ χαρούμενος που μου δόθηκε η ευκαιρία να επιστρέψω στη Ζάλγκιρις για δεύτερη φορά. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι μια δεύτερη ευκαιρία, γι’ αυτό ελπίζω να την αξιοποιήσω.

Τώρα επιστρέφω ως παίκτης. Την πρώτη φορά ήμουν περισσότερο ένα νεαρό ταλέντο, ένας πολλά υποσχόμενος αθλητής. Σήμερα έρχομαι με πιο ανεπτυγμένα αγωνιστικά χαρακτηριστικά, έχοντας αποκτήσει εμπειρίες τόσο στο εξωτερικό όσο και στη Λιθουανία. Νιώθω πιο ώριμος, πιο σίγουρος για τον εαυτό μου και ανυπομονώ να ξεκινήσω», δήλωσε στην πρώτη του συνέντευξη.

Στο κανάλι της Ζάλγκιρις στο YouTube είναι διαθέσιμη ολόκληρη η συνέντευξή του.

Τι δήλωσε ο Παούλιους Γιανκούνας

Ο πρόεδρος της Ζάλγκιρις, Παούλιους Γιανκούνας, σχολίασε τη νέα μεταγραφή:

«Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να πούμε ότι ο Μάρεκ πριν από τέσσερα χρόνια ήταν ένας εντελώς διαφορετικός παίκτης. Ήρθε στη Ζάλγκιρις ως ένα πολύ ταλαντούχο νεαρό παιδί, αλλά δεν είχε αρκετό χρόνο συμμετοχής και αποφάσισε να αποχωρήσει.

Το περασμένο καλοκαίρι τον παρακολουθήσαμε με την εθνική Λιθουανίας και ήταν φανερό πόσο έχει εξελιχθεί και πόσο σημαντική είναι πλέον η προσφορά του στο παιχνίδι της ομάδας του.

Γνωρίζουμε πολύ καλά τον χαρακτήρα του, το μαχητικό του πνεύμα και την ενέργεια που προσφέρει στην ομάδα. Γι’ αυτό είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που επιστρέφει στη Ζάλγκιρις.

Η περσινή του σεζόν ήταν εξαιρετική. Αγωνίστηκε σε ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους και είχε σταθερά παραγωγική και ουσιαστική παρουσία. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα προόδου στην καριέρα του», δήλωσε ο Γιανκούνας.

Στην πλατφόρμα «Ζάλγκιρις Insider» είναι ήδη διαθέσιμη η πλήρης συνέντευξη του Γιανκούνας, όπου μιλά αναλυτικά για τις συζητήσεις που είχε με τον Μπλαζέβιτς, καθώς και για τα σημαντικότερα στοιχεία του παιχνιδιού του νέου μεταγραφικού αποκτήματος της ομάδας.