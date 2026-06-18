Ζάλγκιρις: Τέλος τρεις παίκτες από τους Λιθουανούς!
Κανονικό... λίφτινγκ πραγματοποιεί η Ζάλγκιρις Κάουνας στο ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν καθώς άρχισε ήδη τις προσθαφαιρέσεις ενόψει της νέας σεζόν.
Συγκεκριμένα από την λιθουανική ομάδα αποτέλεσαν παρελθόν οι Μόουζες Ράιτ, Ίγκνας Μπραζντέικις και Λαουρίνας Μπιρούτις, οι οποίοι αναζητούν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους.
Ο Αμερικανός σέντερ ήδη έχει ετοιμάσει τις βαλίτσες του προκειμένου να μετακομίσει στην Βαρκελώνη για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα.
Moses Wright is set to leave the club upon the expiry of his contract.— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) June 18, 2026
Thank you for all the shaken rims, unmatched power and prowess in the paint, Mo ✊
(Presented by: Artea) pic.twitter.com/qvvr4tSwz1
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