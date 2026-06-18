Παρελθόν αποτελούν τρεις παίκτες από το ρόστερ της Ζάλγκιρις Κάουνας, κάτι που ανακοινώθηκε και επίσημα από την λιθουανική ομάδα.

Κανονικό... λίφτινγκ πραγματοποιεί η Ζάλγκιρις Κάουνας στο ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν καθώς άρχισε ήδη τις προσθαφαιρέσεις ενόψει της νέας σεζόν.

Συγκεκριμένα από την λιθουανική ομάδα αποτέλεσαν παρελθόν οι Μόουζες Ράιτ, Ίγκνας Μπραζντέικις και Λαουρίνας Μπιρούτις, οι οποίοι αναζητούν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους.

Ο Αμερικανός σέντερ ήδη έχει ετοιμάσει τις βαλίτσες του προκειμένου να μετακομίσει στην Βαρκελώνη για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα.